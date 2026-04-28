Jalna News: जलशुद्धीकरण केंद्र लवकरच; रखडलेले काम होणार सुरू ; मनपाच्या स्थायी समितीत निर्णय

जालना: शहरात सध्या आठ ते दहा दिवसांआड पाणीपुरवठा होत असून, मनपा निवडणुकीत आठवड्यातून दोनवेळा पाणी देण्याचे आश्वासन अद्याप पूर्ण झालेले नाही. अंबड येथील जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम निधीअभावी रखडल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दरम्यान, पुढील दोन-तीन दिवसांत जालना-जायकवाडी जलवाहिनीची देखभाल तसेच अंबड येथील जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम करणाऱ्या संबंधित एजन्सीसोबत बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे रखडलेले काम सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..स्थायी समितीचे सभापती अशोक पांगारकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (ता.२७) बैठक पार पडली. आयुक्त अंजली शर्मा, नगरसचिव सुप्रिया चव्हाण तसेच समितीचे सदस्य व अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत शहरातील पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर चर्चा झाली..सध्या नागरिकांना आठवड्यातून केवळ एकदाच पाणीपुरवठा होत आहे. अंबड येथील ३५ एमएलडी क्षमतेच्या जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम सुमारे ९० टक्के पूर्ण झाले असून, गेल्या काही महिन्यांपासून ते रखडले आहे. हे काम पूर्ण झाल्यास शहरात आठवड्यातून दोनवेळा पाणीपुरवठा करणे शक्य होणार आहे..त्यासाठी जालना-जायकवाडी पाणीपुरवठा योजनेची देखभाल व दुरुस्ती करणे, तसेच संबंधित एजन्सीसोबत समन्वय साधून जलशुद्धीकरण केंद्राचे उर्वरित काम पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे अंबड येथील जलशुद्धीकरण केंद्राचे रखडलेले काम सुरू होण्याची शक्यता आहे..अमृतवन येथील कचरा हटविण्याचे निर्देशशहरातील अमृतवन परिसरात महापालिकेकडून कचरा साठवला जात असल्याने तेथील कोंडवाडा बंद पडल्याची बाब समोर आली आहे. यासंदर्भात चर्चा होऊन कचरा डेपो अन्यत्र हलविण्याचे निर्देश सभापती अशोक पांगारकर यांनी दिले. तसेच सामनगाव येथील कचरा डेपोमध्ये जागा अपुरी पडत असल्याने नवीन जागेसाठी तहसीलदारांकडे प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला..एसटीपी प्रकल्पासाठी एजन्सीसोबत बैठकशहरातील सांडपाणी सध्या कुंडलिका व सीना नदीपात्रात सोडले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर कुंडलिका नदीपात्रावर उभारण्यात येत असलेल्या सांडपाणी प्रक्रिया (एसटीपी) प्रकल्पाचे काम पूर्ण करून तो लवकर सुरू करण्यासाठी संबंधित एजन्सीसोबत बैठक घेण्याचे ठरले.