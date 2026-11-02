Water Crisis: डिसेंबरनंतर पाणीटंचाईचे संकट होणार गडद ;जिल्ह्यातील प्रकल्पांत केवळ ७.६४ टक्के साठा, ६८ टँकर सुरू

जालना, : जिल्ह्यात पाणीटंचाईच्या झळा तीव्र होऊ लागल्या आहेत. जिल्ह्यातील सात मध्यम आणि ६० लघू प्रकल्पांमध्ये मिळून केवळ ७.६४ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. दुसरीकडे, ग्रामीण भागातील नागरिकांची तहान भागविण्यासाठी सध्या ६८ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. उपलब्ध पाणीसाठा आणि वाढती पाणीटंचाई लक्षात घेता डिसेंबरनंतर जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये पाणीटंचाईचे संकट अधिक गडद होण्याची शक्यता आहे..जिल्ह्यातील मध्यम आणि लघु प्रकल्पांमधील पाणीसाठ्याची स्थिती चिंताजनक आहे. सात मध्यम प्रकल्पांमध्ये एकूण क्षमतेच्या तुलनेत ८ दलघमी उपयुक्त पाणीसाठा असून, त्याची टक्केवारी १२.१६ आहे. ६० लघु प्रकल्पांमध्ये १8.८८ दलघमी उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. या प्रकल्पांतील उपयुक्त पाणीसाठ्याचे प्रमाण केवळ ६ टक्के आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील एकूण ६७ मध्यम व लघु प्रकल्पांमध्ये १८.८८ दलघमी म्हणजेच ७.६४ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. .त्यामुळे डिसेंबरनंतर जिल्ह्यात भीषण पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात पाणीटंचाई जाणवू लागल्याने ६८ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. जालना तालुक्यात सहा गावांसह एक वाड्यांवरील ग्रामस्थाना नऊ टँकर, बदनापूर तालुक्यात ११ गावांसह पाच वाड्यांसाठी १७ टँकर, अंबड तालुक्यात १९ गावांसाठी २४ टँकर, तर घनसावंगी तालुक्यात १३ गावांसह १० वाड्यांसाठी १८ टँकर सुरू आहेत. जिल्ह्यात एकूण ४९ गावांसह १६ वाड्यांना ६८ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. याशिवाय, पाणीटंचाई निवारणासाठी ७५ विहिरींचे अधिग्रहणही करण्यात आले आहे..मध्यम प्रकल्पांतील पाणीसाठ्याची स्थितीमध्यम प्रकल्प पाणीसाठा टक्केवारीकल्याण गिरिजा प्रकल्प (ता. जालना) ३४.५४कल्याण मध्यम प्रकल्प (ता. जालना ) ३२.९०अपर दुधना प्रकल्प (ता. बदनापूर) ४.५५जुई मध्यम प्रकल्प (ता. भोकरदन) १.४९धामना मध्यम प्रकल्प (ता. भोकरदन) जोत्या खालीजिवरेखा मध्यम प्रकल्प (ता. जाफराबाद) जोत्या खालीगल्हाटी मध्यम प्रकल्प (ता. अंबड) कोरडाएकूण १२.१६.३१ प्रकल्प कोरडेजिल्ह्यात सात मध्यम पैकी एक मध्यम प्रकल्प कोरडा पडला आहे. तर १६ लघु प्रकल्प कोरडे पडले आहेत. याशिवाय दोन मध्यम प्रकल्पांचा पाणीसाठा जोत्याखाली गेला असून ३२ लघु प्रकल्पांचा पाणीसाठा जोत्याखाली आहे.पन्नास फूट विहीर कोरडीठाकरामनगर, ता. १ (बातमीदार) : जालना तालुक्यातील उटवद परिसरात यंदा पावसाने ओढ दिल्याने पाणीटंचाईचे भीषण संकट निर्माण झाले आहे. परिसरातील विहिरी आणि बोअरवेलची पाणीपातळी मोठ्या प्रमाणात खालावली असून, तब्बल ५० फूट खोल विहीरही पूर्णपणे कोरडी पडली.आहे. पावसातील खंड आणि वाढत्या उन्हामुळे जमिनीतील पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस खालावत आहे.विहिरींनी तळ गाठला असून, बोअरवेलमधील पाणीही आटत चालले आहे. त्यामुळे शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले आहेत. शेतीला पाणी देणे कठीण झाल्याने पिके जगविण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड सुरू आहे.शेतीबरोबरच जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे. पाणीटंचाईची तीव्रता अशीच कायम राहिल्यास आगामी काळात ग्रामस्थांनाही पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागण्याची शक्यता आहे.प्रशासनाने उटवद परिसरातील पाणीटंचाईची तातडीने पाहणी करून पाणीपुरवठ्याचे योग्य नियोजन करावे, अशी मागणी ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.