Drought Employment: दुष्काळी संकटातही फुटली रोजगाराची पालवी ;मुंबईत हिरव्या पाल्याची विक्री करत जालन्यातील महिलांचा उदरनिर्वाह

घनसावंगी : दुष्काळी झळा जेव्हा तीव्र होतात, तेव्हा रोजगाराचा प्रश्न तीव्र होतो. अशा स्थितीत हातपाय गाळून बसण्यापेक्षा रोजगाराची नवी संधी शोधणे आव्हानात्मक असते. पण जालना जिल्ह्यातील महिलांनी हे दिव्य मोठ्या उमेदीने पार केले. पिके, भाजीपाला विक्रीसाठी उपलब्ध नसला, तरीही या महिलांनी लिंब पाला, आंब्याची पाने, आपटा, अशोकाची पाने व इतर आयुर्वेदिक, धार्मिक कामांसाठी लागणारा पाला मुंबईत नेऊन विक्री करण्यास सुरवात केली. रेल्वेने दररोज मुंबईला जाऊन हा पाला विक्री करून या महिला कुटुंबाचा आधार ठरताहेत. .जालना जिल्ह्यात यंदा अपुरा पाऊस आणि भूजल पातळी जवळपास तीन मीटर खालावल्याने दुष्काळी स्थिती ओढावली आहे. शेतीपिके वाया गेलीच शिवाय आता पशुधन जगविण्याचेही आव्हानही उभे ठाकले आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे चाक या दुष्काळाच्या गर्तेत गेल्याने रोजगाराचा प्रश्नही तीव्र बनला आहे. या संकटातही सेलगाव, जालना, घनसावंगी, अंबड, परतूर भागातील महिलांनी हार न मानता रोजगाराचा नवा पर्याय शोधला आहे. सध्या शेती पिके, भाजीपाला विक्रीसाठी उपलब्ध नसला तरी या महिलांनी आरोग्य, धार्मिक कार्यासाठी उपयोगी पडणाऱ्या विविध प्रकारच्या वनस्पतींच्या पाला-पाचोळा मुंबईत विक्री करण्याचे ठरवले. यामध्ये लिंब.दुष्काळी संकटातही फुटली रोजगाराची पालवी पाला, आंब्याच्या झाडाची पाने, आपटा आणि अशोकाची पाने गोळा केली जातात. हा सर्व माल घेऊन महिला दररोज सकाळी जालन्याहून रेल्वेने मुंबईला जातात. मुंबईतील मंडईत हा माल विक्री करायचा आणि परत रात्रीच्या रेल्वेने जालन्याला परतायचे. शहरी भागातील नागरिकांकडून वनस्पतीच्या पाल्याला मोठी मागणी मिळत असल्याचे महिला सांगतात. या विक्रीतून मिळणाऱ्या पैशातून या महिला स्वतःच्या कुटुंबाचा खर्च भागवत आहेत. तसेच दुष्काळात घर चालवण्यासाठी आवश्यक असलेला हातभार लावत आहेत..या पाल्याची विक्रीलिंब पाला: औषधी आणि घरगुती वापरासाठी.आंब्याची पाने: सण-समारंभ आणि धार्मिक विधींसाठी लागणारी तोरणे बनवण्यासाठी.आपटा, अशोकाची पाने: विशेष सणासुदीच्या काळात आणि सजावटीसाठी लागणारी पाने.गावात पाण्याचा थेंब नाही आणि हाताला काम नाही, अशा बिकट परिस्थितीत खचून न जाता आम्ही घरची चूल पेटवण्यासाठी मुंबईची वाट धरली. रोज पहाटे उठून माल गोळा करणे, मुंबईच्या लोकल ट्रेन किंवा बसचा प्रवास करणे आणि विविध भागांत फिरून हिरवा पाला विकणे, हा आमचा नित्यक्रम बनला आहे.- मंगल गवळी, सेलगावसुरवातीला डोक्यावर पाल्याची पाटी घेऊन फिरताना वाईट वाटायचं. पण जेव्हा या पैशातून मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च भागला आणि संसाराला हातभार लागला, तेव्हा छाती अभिमानाने फुलून आली. आम्ही दुष्काळातून आलोय खरं, पण हरलो नाही.- करुणा धुराळे, सेलगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.