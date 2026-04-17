Jalna News: पुढील दोन दिवस उष्णतेचा येलो अलर्ट; जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उष्माघातासाठी २० खाटा राखीव

जालना: कुलाबा प्रादेशिक हवामानशास्त्र विभागाने १८ एप्रिलपर्यंत जिल्ह्यात उष्णतेचा येलो अलर्ट दिला आहे. गुरुवारी (ता. १६) तापमान ४२.२ अंश सेल्सिअस असल्याची नोंद खरपुडी येथील कृषी विज्ञान केंद्रात झाली. पुढील दोन दिवस तापमानात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे..जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उष्माघाताच्या रुग्णांसाठी २० खाटा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये अतिदक्षता विभागात पाच, मॉडेल आयसीयूमध्ये पाच, पुरुष व स्त्री वॉर्डात प्रत्येकी पाच अशा खाटांचा समावेश आहे.शिवाय जिल्हा उपरुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्रातही उष्माघात कक्ष स्थापन करण्याचे आदेश दिल्याचे प्रभारी अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. प्रशांत बादल यांनी सांगितले..तापमान मोजणी यंत्रच नाहीजिल्हा प्रशासनाकडून शहरात, जिल्हाधिकारी कार्यालयात तापमान मोजणी यंत्र बसवलेले नाही. त्यामुळे खरपुडी येथील कृषी विज्ञान केंद्राच्या तापमानावरच शहराचे तापमान अवलंबून आहे. या तापमानात एक अंश सेल्सिअसचा फरक पडतो. त्यामुळे शहराचे अचूक तापमान उपलब्ध होत नाही..गुगलद्वारे मिळालेले तापमान (अंश सेल्सियस)जुना मोंढा ४१.२बसस्थानक ४१.००जिल्हाधिकारी कार्यालय ४०.००चंदनझिरा ४३.००.लिंबाचा पाला चोळावापुढील तीन दिवस उष्माघाताचा येलो अलर्ट असल्याने हातावर लिंबाचा पाला चोळावा. चोळलेला पाला दोन्ही कानांत ठेवून वर रुमाल बांधावा, त्यामुळे उष्माघात होणार नाही. शिवाय शेतकऱ्यांनी व शेतमजुरांनी दुपारी साडेबारा ते साडेचारपर्यंत कष्टाची कामे टाळावीत. पशुधन झाडाखाली बांधून ठेवावे. बांधकाम मजुरांनी सुती व सैल कपडे घालावेत. अर्ध्या तासाने विश्रांती घेऊन थंड पाणी प्यावे. दुपारच्या वेळेस दुचाकी प्रवास टाळावा, असे कृषी विज्ञान केंद्राचे कृषी अभियंता पंडित वासरे यांनी सांगितले.