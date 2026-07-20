Jalna: मुलांच्या खेळण्यावरून हाणामारीत तरुणाचा घेतला जीव; शस्त्राने वार : जालना शहरातील घटना, दोन महिला जखमी

जालना: लहान मुलांच्या खेळण्याच्या किरकोळ वादातून धारदार शस्त्राने वार करून तरुणाचा निर्घृण खून केल्याची घटना शहरातील वाल्मिकनगर परिसरात रविवारी (ता. १९) दुपारी घडली. सय्यद अहमद सय्यद रियाज (वय १८, रा. वाल्मिकनगर) असे मृताचे नाव आहे..या हाणामारीत दोन महिला जखमी झाल्या आहेत. पोलिसांनी दोन संशयितांना अटक केली आहे. सदर बाजार पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक संदीप भारती यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वाल्मिकनगरात शेजारी राहणाऱ्या दोन कुटुंबांतील लहान मुलांमध्ये खेळण्यावरून वाद झाला होता. सुरवातीला किरकोळ वाटणारा हा वाद काही वेळातच वाढला..दोन्ही गट आमनेसामने आले. त्यानंतर तलवार, खंजीर आणि लोखंडी रॉडचा वापर करून हाणामारी झाली. सय्यद अहमद सय्यद रियाज याच्या पोटावर शस्त्राने वार करण्यात आला. त्यात तो गंभीर जखमी झाला. हल्ल्यात त्याच्या कुटुंबातील दोन महिलाही जखमी झाल्या आहेत. दरम्यान, नातेवाइकांनी सय्यदला जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल केले..Latur: ‘केमिस्ट्री’चे दोन प्राध्यापक रडारवर?; लातूर शहरामध्ये ‘सीबीआय’च्या दोन पथकांचा मुक्काम.वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून त्याला मृत घोषित केले. जखमी महिलांवर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले. अपर पोलिस अधीक्षक विक्रम साळी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी अनंत कुलकर्णी, पोलिस निरीक्षक संदीप भारती यांनी घटनास्थळी धाव घेतली..पोलिसांनी पंचनामा करून परिसरात अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात केला. घटनेनंतर वाल्मिकनगर परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण होते. या प्रकरणी सदर बाजार पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया उशिरापर्यंत सुरू होती..Chhatrapati Sambhajinagar: पाऊस... रस्ते ओले होतील एवढा!; मराठवाड्यात सर्वदूर दमदार बरसण्याची प्रतीक्षाच.सय्यद अहमददोघांना अटक, इतरांचा शोध सुरू पोलिसांनी तातडीने तपासाची चक्रे फिरवत दोन संशयितांना अटक केली असून, हल्ल्यामागील नेमके कारण, वापरण्यात आलेली शस्त्रे आणि इतर सहभागींचा शोध सुरू असल्याचे पोलिस निरीक्षक संदीप भारती यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.