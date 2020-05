लातूरात एक दिवसाचा जनता कर्फ्यू, रविवार ठरतोय शांततेचा दिवस

लातूर : शहरातील औषधांची दुकाने व रुग्णालय वगळता इतर सर्व दुकाने रविवारी (ता.१७) बंद ठेवण्याच्या निर्णयाला लातूरकरांनी पाठिंबा दिल्याने शहरात सर्वत्र शुकशुकाटाची स्थिती पाहायला मिळाली. यानिमित्ताने शहरात जनता संचारबंदी समान स्थिती एक दिवसासाठी तयार झाली होती. पण, टाळेबंदी-चारमध्ये रविवारी सर्व व्यवहार बंद असणार की नाही, याकडे आता अनेकांचे लक्ष लागले आहे. कोरोनाचा संसर्ग रोखता यावा म्हणून टाळेबंदी-तीनमध्ये शहरातील सर्व दुकाने रविवारी बंद ठेवण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला होता. केवळ औषधांची दुकाने आणि रूग्णालये यांना यातून सुट देण्यात आली होती. त्यामुळे शहरात दहा मे रोजी कडकडीत बंद पाहायला मिळाला. तिच स्थिती आजही रविवारी (ता.१७) पाहायला मिळाली. किराणा दुकाने, भाजी विक्री, फळ विक्री यासह शहरातील सर्व दुकाने एक दिवसासाठी बंद ठेवण्यात आली. त्यामुळे बहुतांश नागरिक घरातून बाहेर पडले नाहीत. परिणामी, रस्त्यावर सर्वत्र शुकशुकाट पसरला होता. Breaking News ः उदगीरात कोरोनाचा दुसरा बळी शहरात गेल्या काही दिवसांत रात्रीच्या वेळी ढगाळ वातावरण तर दिवसा कडक उन्ह पहायला मिळत आहे. तरीसुद्धा दुपारच्या वेळी गंजगोलाईसारख्या भागात नागरिकांची प्रचंड गर्दी पाहायला मिळाली. शहरातील इतर रस्त्यांवरही वाहनांची आणि माणसांची वर्दळ होती. पण, हे सर्व रस्ते रविवारी ओस पडले होते. शहरातील प्रमुख चौकात बॅरिकेड्‌स लावून रस्ते अडविण्यात आले होते. पोलिस ये-जा करण्याची विचारपूस करत होते. दरम्यान, टाळेबंदी-चारमध्ये कोणकोणते नवे नियम लागू होतात, याकडे अनेक लातूरकरांचे लक्ष लागले आहे.

