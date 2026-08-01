Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरण ७५% भरले; गोदावरीतून मोठी पाणी आवक, प्रशासन सतर्क

पैठण: जायकवाडीमधील नाथसागर धरणाचा पाणीसाठा शुक्रवारी (ता. ३१) सायंकाळी ७५ टक्के इतका झाला. नाशिक विभागात सुरू असलेल्या दमदार पावसामुळे गोदावरी नदीपात्रातून धरणाकडे मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक सुरू आहे. त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता असल्याने पाटबंधारे विभागासह प्रशासनाने सतर्कता वाढविली आहे..शुक्रवारी सायंकाळी चारच्या आकडेवारीनुसार नांदूर मधमेश्वर बंधाऱ्यातून ३९ हजार ९१७ क्युसेक वेगाने पाण्याचा विसर्ग सुरू होता, तर त्यापैकी सुमारे १४ हजार क्युसेक वेगाने पाणी जायकवाडी धरणात दाखल होत आहे. धरण परिसरातही गुरुवारपासून.Maharashtra Loan Waiver: अद्याप २०१७ ची कर्जमाफी प्रलंबित, ६ लाख ६४ हजार शेतकरी ९ वर्षांपासून लाभाच्या प्रतीक्षेत.सुरू असलेल्या पावसामुळे पाणीसाठ्यात सातत्याने वाढ होत आहे. सध्या जायकवाडीच्या डाव्या कालव्यातून खरीप हंगामासाठी १०० क्युसेक, तर उजव्या कालव्यातून माजलगाव धरण व सिंचनासाठी ५०० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. .या पार्श्वभूमीवर आमदार विलास भुमरे यांनी दुपारी धरणाची पाहणी केली. त्यांनी पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आवक, पाणीसाठा आणि संभाव्य पूरस्थितीचा आढावा घेत काळजीचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले..Petrol-Diesel-CNG Price Today: LPG सिलेंडर 209 रुपयांनी स्वस्त! पेट्रोल, डिझेल आणि CNG चेही नवे दर जाहीर.कार्यकारी अभियंता गणेश हासे, उपअभियंता श्रद्धा निंबाळकर, शाखा अभियंता मंगेश शेलार, शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख विनोद बोंबले, जिल्हा दूध संघाचे संचालक नंदू काळे, रवींद्र शिसोदे, अक्षय जायभाय, माजी नगरसेवक भूषण कावसानकर, विष्णू खंडागळे, रोटरी क्लबचे अध्यक्ष पवन लोहिया आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.