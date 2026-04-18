Marathwada News: जायकवाडी धरणावर बाष्पीभवनाचे संकट; तापमान वाढीच्या इशाऱ्याने पाण्याची चिंता वाढली

जायकवाडी: मराठवाड्याची जीवनवाहिनी असलेल्या जायकवाडी (नाथसागर) जलाशयाला एप्रिलच्या मध्यावरच उष्णतेच्या तीव्र झळा बसू लागल्या आहेत. हवामान खात्याने पुढील काही दिवसांत तापमान आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवल्याने जलाशयातील बाष्पीभवनाचा वेग वाढणार असून, पाणीसाठ्यावर मोठा ताण निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे..धरण प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, जायकवाडीची पातळी १५१२.५९ फूट (४६१.०३७ मीटर) नोंदवण्यात आली आहे. धरणात सध्या १९२८.३१७ दलघमी एकूण साठा असून, त्यापैकी ११९०.२११ दलघमी जिवंत साठा उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे, यंदा पाणीसाठा ५४.८२ टक्के असून, गतवर्षी याच दिवशी तो ४६.५६ टक्के होता..तुलनात्मकदृष्ट्या यंदा स्थिती बरी असली तरी, संभाव्य उष्णतेची लाट साठा जलदगतीने कमी करू शकते. जायकवाडीतून छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड आणि अहिल्यानगर या पाच जिल्ह्यांतील सुमारे २ लाख ४० हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळतो..यामध्ये डाव्या व उजव्या कालव्यांसह उपसा सिंचन योजनांचा समावेश आहे. सिंचनासोबतच औद्योगिक वसाहती आणि पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठाही याच प्रकल्पावर अवलंबून असल्याने आगामी काळात नियोजनाचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर असेल.."पाणीसाठा सध्या समाधानकारक असला तरी वाढत्या तापमानामुळे बाष्पीभवन वाढणार आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे ही काळाची गरज आहे. शेतकऱ्यांनी सूक्ष्म सिंचनाचा वापर करून पिकांचे नियोजन करावे."- प्रशांत संत, कार्यकारी अभियंता, जायकवाडी पाटबंधारे विभाग.