मराठवाडा

Jayakwadi Dam: जायकवाडीतून रब्बीसाठी गुरुवारी पहिले आवर्तन; जलसंपदामंत्री ; कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय

Jayakwadi Dam Marathwada Farmers : जायकवाडी प्रकल्पाच्या डाव्या आणि उजव्या कालव्यातून ५ नोव्हेंबरपासून रब्बी हंगामाचे पहिले आवर्तन सुरू होणार आहे. यामुळे ५८ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रातील पिकांना सिंचनाचा लाभ मिळणार असून, दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
Water release from Jayakwadi Dam canals for the first Rabi irrigation rotation begins on November 5.

Water release from Jayakwadi Dam canals for the first Rabi irrigation rotation begins on November 5.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर, : जायकवाडी प्रकल्पाच्या डाव्या आणि उजव्या कालव्यांमधून रब्बी हंगामासाठीचे पहिले आवर्तन गुरुवारपासून (ता. पाच) सुरू करण्यात येणार असल्याचे जलसंपदामंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. विभागीय आयुक्तालयात झालेल्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

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