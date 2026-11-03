Jayakwadi Dam: जायकवाडीतून रब्बीसाठी गुरुवारी पहिले आवर्तन; जलसंपदामंत्री ; कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय

छत्रपती संभाजीनगर, : जायकवाडी प्रकल्पाच्या डाव्या आणि उजव्या कालव्यांमधून रब्बी हंगामासाठीचे पहिले आवर्तन गुरुवारपासून (ता. पाच) सुरू करण्यात येणार असल्याचे जलसंपदामंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. विभागीय आयुक्तालयात झालेल्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला..या पहिल्या आवर्तनामुळे कालवा लाभक्षेत्रातील ५८ हजार ६०० हेक्टरवरील पिकांना (प्रामुख्याने चारा व भुसार पिके) सिंचनाचा लाभ होणार आहे. प्रारूप नियोजनानुसार रब्बीत प्रत्येकी तीन आणि उन्हाळी हंगामात प्रत्येकी एक अशी एकूण चार आवर्तने सोडण्याचे प्रस्तावित होते. त्यानुसार पहिले आवर्तन १५ नोव्हेंबरपासून प्रस्तावित होते. .मात्र, मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतातील ओलावा, पिकांची गरज आणि लोकप्रतिनिधींची मागणी लक्षात घेऊन ५ नोव्हेंबरपासूनच पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन आवर्तनांमधील अंतर १५ दिवस किंवा गरजेनुसार तीन आठवड्यांपर्यंत ठेवून सुधारित नियोजन केले जाईल. या संपूर्ण हंगामात रब्बीसाठी १७.४८ टीएमसी आणि उन्हाळ्यासाठी ४.५९ टीएमसी असा एकूण २२.०७ टीएमसी संभाव्य पाणीवापर अपेक्षित आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. .बैठकीस खासदार संदीपान भुमरे, आमदार प्रकाश सोळंके, प्रशांत बंब, रमेश बोरनारे, रत्नाकर गुट्टे, प्रतापसिंह पाटील, अंबादास दानवे, अमरसिंह पंडित, राहुल पाटील, नारायण कुचे, हिकमत उढाण, राजेश टोपे, विठ्ठलराव लंघे पाटील, विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नू पी.एम., महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयंत गवळी, अधीक्षक अभियंता राजेंद्र धोडपकर उपस्थित होते..प्रत्यक्ष पेरणीनुसार नियोजनआणि दुरुस्ती तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश डॉ. विखे पाटील यांनी दिले. शिवाय केवळ कागदी आकडेवारीवर न ठरवता प्रत्यक्ष पेरणी झालेल्या क्षेत्राची माहिती विचारात घेऊन पाण्याचे नियोजन करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यासाठी जलसंपदा आणि कृषी विभागाने पुढील ८ दिवसांत संयुक्त पडताळणी करून खरीप व रब्बीतील पीकक्षेत्राची तुलना करावी व त्यानुसार पाण्याची गरज निश्चित करावी. पिण्याच्या पाण्यासाठी ऑगस्ट २०२७ अखेरपर्यंतचे आरक्षण आणि १० टक्के राखीव साठा विचारात घेऊन हे नियोजन केले जात आहे. दोन आवर्तनांनंतर जानेवारीमध्ये प्रत्यक्ष पाण्याचा वापर व शिल्लक साठ्याचा फेरआढावा घेतला जाईल, गरज भासल्यास मार्चमध्ये अतिरिक्त आवर्तनाचा निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले..शेवटच्या टोकापर्यंत पोलिस संरक्षणात पाणीपरभणी आणि माजलगावसह कालव्याच्या शेवटच्या टोकावरील शेतकऱ्यांपर्यंत पाणी पोचत नसल्याच्या तक्रारींवर बोलताना, अनधिकृत पाणीउपसा, अवैध जोडण्या आणि मोटारींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. आवश्यकतेनुसार पोलिस संरक्षण घेऊन शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी पोचवले जाईल, असेही जलसंपदा मंत्र्यांनी स्पष्ट केले..गोदावरीवरील ७ बॅरेजेसमध्ये पाण्याचा विचारगोदावरी नदीच्या खालच्या प्रवाहातील सात बॅरेजेसमध्ये पाणी सोडल्यास नदीकाठच्या गावांना मोठा फायदा होईल, ही लोकप्रतिनिधींची मागणी विचारात घेता पहिल्या किंवा दुसऱ्या आवर्तनादरम्यान या बॅरेजेसमध्ये साठा वाढवण्याची शक्यता तपासून नियोजन केले जाईल. पिण्याचे पाणी, भावी गरज आणि बाष्पीभवन या सर्वांचा समतोल राखून निर्णय घेतला जाईल, असेही जलसंपदामंत्री म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.