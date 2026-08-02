मराठवाडा

Jayakwadi Dam: मराठवाड्यासाठी आनंदाची बातमी! जायकवाडी धरण ८० टक्के क्षमतेच्या उंबरठ्यावर; धरणात पाण्याची जोरदार आवक

Strong Inflow Pushes Jayakwadi Dam Close to 80 Percent: जायकवाडी धरणातील जलसाठा ७९.७४ टक्क्यांवर; दमदार आवकेमुळे मराठवाड्यातील शेतकरी आणि नागरिकांना दिलासा, खरीप-रब्बीसाठी पाण्याची आशा बळावली
Jayakwadi Dam Water Storage Rises Near 80 Percent Improving Irrigation Drinking Water and Farm Prospects in Marathwada

Jayakwadi Dam Water Storage Rises Near 80 Percent Improving Irrigation Drinking Water and Farm Prospects in Marathwada

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पैठण (जि. छत्रपती संभाजीनगर): मराठवाड्याची जीवनवाहिनी असलेल्या पैठण येथील जायकवाडी (नाथसागर) धरणातील पाणीसाठ्यात सातत्याने वाढ होत आहे. शनिवारी (ता. एक) सायंकाळी ६ पर्यंत धरण ७९.७४ टक्के भरले आहे. धरणातील जिवंत पाणीसाठा १७३१.०५८ दशलक्ष घनमीटर (६१.१२ टीएमसी) इतका झाला. आता धरण ८० टक्के क्षमतेच्या अगदी उंबरठ्यावर पोचले आहे.

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