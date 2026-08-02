Jayakwadi Dam: मराठवाड्यासाठी आनंदाची बातमी! जायकवाडी धरण ८० टक्के क्षमतेच्या उंबरठ्यावर; धरणात पाण्याची जोरदार आवक

पैठण (जि. छत्रपती संभाजीनगर): मराठवाड्याची जीवनवाहिनी असलेल्या पैठण येथील जायकवाडी (नाथसागर) धरणातील पाणीसाठ्यात सातत्याने वाढ होत आहे. शनिवारी (ता. एक) सायंकाळी ६ पर्यंत धरण ७९.७४ टक्के भरले आहे. धरणातील जिवंत पाणीसाठा १७३१.०५८ दशलक्ष घनमीटर (६१.१२ टीएमसी) इतका झाला. आता धरण ८० टक्के क्षमतेच्या अगदी उंबरठ्यावर पोचले आहे. .Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...सध्या धरणाची पाणीपातळी १५१८.०६ फूट इतकी असून, मागील तीन तासांची सरासरी आवक ५० हजार १० क्युसेक इतकी नोंदविण्यात आली आहे. धरणात पाण्याची आवक कायम असल्याने येत्या काळात जलसाठ्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, सध्या धरणाच्या सांडव्यावरून कोणताही विसर्ग सुरू नाही..कालव्यांमधून विसर्गउजव्या कालव्यातून १ हजार १०० क्युसेक आणि डाव्या कालव्यातून ७०० क्युसेक असा एकूण १८०० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. या पाण्याचा उपयोग खरीप हंगामातील सिंचन तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनासाठी होत आहे. धरणातील जलसाठा समाधानकारक पातळीवर पोचल्याने मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेषतः खरीप पिकांसह आगामी रब्बी हंगामासाठीही पाण्याची उपलब्धता वाढण्याची आशा निर्माण झाली आहे..Nanded Water: नांदेडकरांसाठी दिलासादायक बातमी! विष्णुपुरी धरणाच्या पाणीसाठ्यात एका दिवसात 9 टक्क्यांची वाढ, धरणांना जीवदान.जायकवाडी धरणात सध्या चांगली पाण्याची आवक सुरू असून जलसाठा ७९.७४ टक्क्यांवर पोचला आहे. परिस्थितीवर जलसंपदा विभागाकडून सातत्याने लक्ष ठेवले जात आहे. सध्या सांडव्यावरून विसर्ग सुरू नाही. आवश्यकतेनुसार आणि वरिष्ठांच्या आदेशानुसार पुढील निर्णय घेतले जातील. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीकडेच लक्ष द्यावे.– गणेश हासे, कार्यकारी अभियंता, जायकवाडी पाटबंधारे विभाग, पैठण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.