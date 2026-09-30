Jiwali Earthquake Memorial: जेवळी येथे भूकंप स्मृतीस्तंभावर पुष्पचक्र अर्पण करून आमदार प्रवीण स्वामी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत श्रद्धांजली कार्यक्रम पार पडला.

३० सप्टेंबर १९९३ रोजी पहाटे झालेल्या प्रलयकारी भूकंपाच्या भीषण घटनेला ३३ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, बुधवारी (ता. ३०) जेवळी येथील भूकंप स्मृतीस्तंभावर पुष्पचक्र अर्पण करून मृत नागरिकांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहण्यात आली. आमदार प्रवीण स्वामी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा श्रद्धांजली कार्यक्रम पार पडला..३० सप्टेंबर १९९३ च्या पहाटे ३ वाजून ५५ मिनिटांनी ६.४ रिश्टर स्केलच्या भूकंपाने धाराशिव आणि लातूर जिल्ह्यांत प्रचंड हाहाकार माजवला होता. अवघ्या ४२ सेकंदांच्या धक्क्याने लोहारा, उमरगा आणि औसा तालुक्यातील ५२ गावे उद्ध्वस्त झाली होती. यात जेवळी गावात मोठ्या प्रमाणात वित्तहानीसह ३२ नागरिकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. शासनाकडून गावचे पुनर्वसन झाल्यानंतर गावातील मुख्य चौकात या मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ स्तंभ उभारण्यात आला आहे. .दरवर्षीप्रमाणे यंदाही बुधवारी (ता.३०) सकाळी नऊ वाजता जेवळीसह परिसरातील नागरिक आणि नातेवाईकांनी एकत्र येत स्मृतीस्तंभास पुष्पचक्र अर्पण केले. या प्रसंगी आमदार प्रवीण स्वामी, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे प्रदेश सरचिटणीस दत्तात्रय गाडेकर, मुरूम कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती बसवराज कारभारी, जिल्हा परिषद सदस्या श्रुती पणुरे, काँग्रेस सेवा दलाचे जिल्हाध्यक्ष शामसुंदर तोरकडे, काँग्रेस तालुकाध्यक्ष दयानंद पाटील, सरपंच महानंदा पणुरे, पंचायत समितीचे माजी सभापती बुद्धिवंत साखरे (लोहारा) व .विजया गाडेकर (उमरगा) तंटामुक्त समिती अध्यक्ष ज्ञानेश्वर कारभारी, ग्रामपंचायत सदस्य सुभाष बिराजदार, गोविंद जेवळीकर, नागेश पणुरे, गुंडप्पा कारभारी, सुरेश दंडगुले, सुधीर येणेगुरे, काशिनाथ कटारे, पंडित पाटील, दौलप्पा तोरकडे, चन्नप्पा डिग्गी, कमलाकर बिराजदार, अरुण हावळे, महादेव मोघे, साहेबलाल शेख, सुरज हावळे, शिवानंद तोरकडे, मारुती माटे, श्रीमंत गुंजे, मल्लिनाथ हावळे, सुधाकर गुंजोटे, गणेश कारभारी, कैलास क्षीरसागर, ज्ञानेश्वर माळी यांच्यासह परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..स्मृतीस्तंभाचे नूतनीकरण-सामाजिक बांधिलकी जपत गाव तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर कारभारी यांनी यावर्षी स्मृतीस्तंभाचे टाईल्स, फरशी आणि रंगरंगोटी करून नूतनीकरण केले आहे. भूकंपात मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या नावांचा डिजिटल बोर्ड बसवल्याने स्तंभाला आधुनिक रूप प्राप्त झाले आहे. या कामासाठी स्थानिक नागरिकांचे आर्थिक सहकार्यांबरोबरच उर्वरित खर्च स्वता कारभारी यांनी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.