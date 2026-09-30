मराठवाडा

Jiwali Earthquake Memorial: जेवळी येथे भूकंप स्मृतीस्तंभावर पुष्पचक्र अर्पण करून आमदार प्रवीण स्वामी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत श्रद्धांजली कार्यक्रम पार पडला.

Jevli Earthquake Memorial, 1993 Latur Earthquake, 33 Years. : ३० सप्टेंबर १९९३ च्या भूकंपाला ३३ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त जेवळी येथील भूकंप स्मृतीस्तंभावर पुष्पचक्र अर्पण करून मृत नागरिकांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
Tribute paid at the Jevli earthquake memorial on the 33rd anniversary of the 1993 Latur-Dharashiv earthquake

Tribute paid at the Jevli earthquake memorial on the 33rd anniversary of the 1993 Latur-Dharashiv earthquake

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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३० सप्टेंबर १९९३ रोजी पहाटे झालेल्या प्रलयकारी भूकंपाच्या भीषण घटनेला ३३ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, बुधवारी (ता. ३०) जेवळी येथील भूकंप स्मृतीस्तंभावर पुष्पचक्र अर्पण करून मृत नागरिकांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहण्यात आली. आमदार प्रवीण स्वामी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा श्रद्धांजली कार्यक्रम पार पडला.

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