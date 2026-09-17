Maratha Reservation Protest: जेवळीतील पाण्याच्या टाकीवर ‘शोले स्टाईल’ आंदोलन; उपोषण स्थगित तरी मराठा आरक्षणासाठी लढा कायम

जेवळी : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण तात्पुरते स्थगित झाले असले तरी लढा कायम असल्याचा संदेश देत गुरुवारी (ता. १७) लोहारा तालुक्यातील जेवळी येथे सकल मराठा समाजाच्या वतीने पाण्याच्या टाकीवर चढून तीव्र 'शोले स्टाईल' आंदोलन करण्यात आले. यावेळी समाजबांधवांनी दिलेल्या जोरदार घोषणाबाजीने संपूर्ण परिसर दणाणून गेला होता..मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जेवळी येथे आंदोलन करण्याचा इशारा लोहारा तहसीलदारांना बुधवारी (ता.१६) निवेदनाद्वारे देण्यात आला होता. दरम्यान, गुरुवारी (ता.१७) सकाळी सरकारच्या शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे यांनी उपोषण तीन महिन्यांसाठी स्थगित केल्याची माहिती आली. त्यामुळे आंदोलन होणार की नाही, याबाबत साशंकता होती. मात्र, मनोज जरांगे पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार 'उपोषण स्थगित झाले तरी आंदोलन सुरूच राहील' या भूमिकेचा पुनरुच्चार करत सकाळी साडेदहा वाजता सकल मराठा समाजाचे कार्यकर्ते एकत्र आले. जरांगे पाटलांच्या निर्णयाचा आदर राखत कार्यकर्त्यांनी जेवळी येथील ‘जल जीवन मिशन’ योजनेच्या जलकुंभावर चढून आंदोलन सुरू केले. "एक मराठा, लाख मराठा", "आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं" अशा घोषणांनी वातावरण तापले होते. या अचानक झालेल्या आंदोलनामुळे प्रशासनाची काहीशी धांदल उडाली. आंदोलकांचा जीव धोक्यात येऊ नये म्हणून पोलीस कर्मचारीही टाकीवर चढले..जवळपास एक तास चाललेल्या या आंदोलनानंतर मंडळ अधिकारी नेमचंद शिंदे आणि तलाठी दीपक रेड्डी यांनी स्वता पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलकांचे निवेदन स्वीकारले. त्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले..या प्रसंगी बाळासाहेब पाटील, प्रशांत काळे, धनराज बिराजदार, महेश गोरे, तानाजी पाटील, बालाजी यादव, अभिषेक सूर्यवंशी, नितीन गोरे, खंडू भोंडवे, तुळशीदास पवार, संजय मुरटे, नेताजी शिंदे यांच्यासह समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सुरक्षेच्या कारणास्तव सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विजय पवार व बीट अमलबार कान्तू राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.."मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण तात्पुरते स्थगित केले असले तरी मराठा आरक्षणाची मागणी कायम आहे. सरकारने दिलेल्या वेळेत यावर गांभीर्याने तोडगा काढावा. अन्यथा, जरांगे पाटील आणि सकल मराठा समाज जो निर्णय घेईल, त्यानुसार भविष्यातील आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाईल."धनराज बिराजदार, तालुकाध्यक्ष, संभाजी ब्रिगेड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.