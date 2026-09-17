मराठवाडा

Maratha Reservation Protest: जेवळीतील पाण्याच्या टाकीवर ‘शोले स्टाईल’ आंदोलन; उपोषण स्थगित तरी मराठा आरक्षणासाठी लढा कायम

जेवळीतील पाण्याच्या टाकीवर ‘शोले स्टाईल’ आंदोलन; उपोषण स्थगित असले तरी मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला सकल समाजाचा निर्धारपूर्ण पाठिंबा
Maratha reservation supporters stage a ‘Sholay-style’ protest atop a water tank in Jevli, Dharashiv.

Maratha reservation supporters stage a ‘Sholay-style’ protest atop a water tank in Jevli, Dharashiv.

Sakal

सुधीर कोरे
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जेवळी : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण तात्पुरते स्थगित झाले असले तरी लढा कायम असल्याचा संदेश देत गुरुवारी (ता. १७) लोहारा तालुक्यातील जेवळी येथे सकल मराठा समाजाच्या वतीने पाण्याच्या टाकीवर चढून तीव्र 'शोले स्टाईल' आंदोलन करण्यात आले. यावेळी समाजबांधवांनी दिलेल्या जोरदार घोषणाबाजीने संपूर्ण परिसर दणाणून गेला होता.

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