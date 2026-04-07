Dharashiv News: जेवळीतील हॉटेल व्यवसाय संकटात; गॅस तुटवडा व रांगा नागरिकांसाठी अडथळा

जेवळी: गॅस पुरवठा विस्कळित झाल्याने जेवळी परिसरातील ढाबे व हॉटेल व्यवसाय संकटात सापडले आहेत. दुसरीकडे घरगुती गॅस सिलिंडर वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने नागरिकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.ऐन उन्हाळ्यात गॅससाठी तासन् तास रांगेत उभे राहण्याची वेळ नागरिकांवर आली असून, हतबल झालेल्या हॉटेल व्यावसायिकांनी तसेच गृहिणींनी पुन्हा चुलीचा आधार घेतला आहे. .हॉटेल व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी अनेकांनी लाकडाच्या भट्ट्या, कोळसा किंवा जळक्या ऑइलच्या शेगड्यांचा वापर सुरू केला आहे. दरम्यान, घरगुती गॅसचाही तुटवडा वाढला असून ग्राहकांना सिलिंडरसाठी रांगा लावाव्या लागत आहेत..गॅस बुकिंगसाठी अनिवार्य करण्यात आलेली 'ई-केवायसी' प्रक्रिया तसेच दुसऱ्या सिलिंडरसाठी असलेली ४५ दिवसांची अट यामुळे ग्राहकांच्या अडचणीत अधिक भर पडली आहे..वेळेवर गॅस उपलब्ध होत नसल्याने गृहिणींचे स्वयंपाकघरातील नियोजन कोलमडले असून ग्रामीण भागात पुन्हा चुलीवर स्वयंपाक करण्याचे चित्र दिसून येत आहे. प्रशासनाने गॅस पुरवठा सुरळीत करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.."गॅस पुरवठा विस्कळित झाल्याने चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ आली आहे. पूर्वी घरपोच मिळणारे गॅस सिलिंडर आता उन्हात तासन् तास रांगेत उभे राहून मिळवावे लागत आहे."- तुकाराम पाटील"आमचा वडिलोपार्जित हॉटेल व्यवसाय आहे. काही दिवसापासून व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा बंद झाल्याने व्यवसाय संकटात आले आहे. व्यवसाय विस्कळित होईल, या भीतीने हॉटेल बंद केले नाही. सध्या चार्जिंग भात्याच्या साह्याने जळक्या ऑईलची शेगडी तयार केली आहे."-जगदीश ढोबळे, हॉटेल व्यावसायिक"काही प्रमाणात गॅस सिलिंडरची टंचाई आहे. त्यातच गॅस सिलिंडर बुकिंगसाठी ई-केवायसी, दुसऱ्या सिलिंडरसाठी ४५ दिवसाची अट, आदी नियम लागू झाल्याने ही गर्दी दिसून येत आहे."- रविराज सोळसे, गॅस एजन्सी चालक.