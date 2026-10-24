मराठवाडा

Beed Theft : धुळे-सोलापूर महामार्गावर हॉटेलवर थांबलेल्या प्रवाशांच्या कारचे लॉक उघडून ६.५५ लाखांचे दागिने लंपास; बीड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल

धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर चोरांनी धुमाकूळ घातल्याची खळबळजनक घटना आली समोर.
jewellery theft

jewellery theft

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बीड - धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर चोरांनी धुमाकूळ घातल्याची खळबळजनक घटना समोर आली आहे. धाराशिवहून छत्रपती संभाजीनगरकडे कुटुंबासह प्रवास करत असताना, एका रस केंद्रावर थांबलेल्या प्रवाशांच्या बंद कारचे लॉक उघडून तब्बल ६ लाख ५५ हजार रुपयांचे सोन्याचे दागिने आणि ऐवज लांबवण्यात आला आहे. याप्रकरणी बीड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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