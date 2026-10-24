Beed Theft : धुळे-सोलापूर महामार्गावर हॉटेलवर थांबलेल्या प्रवाशांच्या कारचे लॉक उघडून ६.५५ लाखांचे दागिने लंपास; बीड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल

बीड - धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर चोरांनी धुमाकूळ घातल्याची खळबळजनक घटना समोर आली आहे. धाराशिवहून छत्रपती संभाजीनगरकडे कुटुंबासह प्रवास करत असताना, एका रस केंद्रावर थांबलेल्या प्रवाशांच्या बंद कारचे लॉक उघडून तब्बल ६ लाख ५५ हजार रुपयांचे सोन्याचे दागिने आणि ऐवज लांबवण्यात आला आहे. याप्रकरणी बीड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हेमंत रमाकांत इंदुकर (रा. आनंदनगर, धाराशिव) हे आपल्या कुटुंबासह व नातेवाईकांसोबत दोन गाड्यांमधून धाराशिवहून छत्रपती संभाजीनगरकडे जात होते. यादरम्यान, २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दुपारी सव्वापाचच्या सुमारास महामार्गावरील आहेरवडगाव फाट्या जवळील तुळजाई रसंवती गृह येथे ते रस पिण्यासाठी थांबले होते. रस पिऊन पुढे निघाल्यानंतर कारमधील महिला सुरेखा कुलकर्णी यांच्या लक्षात आले की, सोन्याच्या दागिन्यांनी भरलेली पोपटि रंगाची पर्स गाडीत नाही..त्यांनी तात्काळ हॉटेलवर परत येऊन विचारणा केली असता, हॉटेल मालकाने आपण कोणाला पाहिले नाही व असे प्रकार यापूर्वीही घडल्याचे सांगितले. चोरीस गेलेल्या पर्समध्ये ६ तोळ्यांच्या दोन पाटल्या, ६ तोळ्यांच्या चार बांगड्या, राणी हार, गंठण, नेकलेस, पोहे हार, कानातील टॉप यासह ८० हजार रुपयांची रोकड व १० हजार रुपयांचा मोबाईल असा एकूण ६ लाख ५५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल होता. या धाडसी चोरीप्रकरणी बीड ग्रामीण पोलीस अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.