Parbhani Accident : जिंतूर–औंढा मार्गावर भीषण अपघात; दोन वाहनांच्या धडकेत एक ठार, दोघे गंभीर जखमी!

जिंतूर : भरधाव वाहनांची धडक होऊन झालेल्या अपघातात एकाचा जागीच मृत्यू झाला तर दोनजण गंभीर जखमी झाल्याची घटना शनिवारी (ता.१८) रात्री उशिरा जिंतूर-औंढा मार्गावर शहरापासून बारा किलोमीटरवर जिंतूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत भोगाव पाटीजवळ घडली. .याबाबत बद्रीनाथ महादू गायकवाड (वय ३०, रा. सावा, ता.जि.हिंगोली) यांनी जिंतूर पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीनुसार शनिवारी रात्री सुमारे ८.३० वाजता फिर्यादी व त्यांचे नातेवाईक ह्युंदाई एक्स्टर कार (क्र.एमएच.३८,एके २९३२) मधून हिंगोलीवरून संभाजीनगरकडे जात असताना मध्यरात्रीच्या सुमारास जिंतूर–औंढा मार्गावरील भोगाव पाटीजवळ समोरून येणाऱ्या महिंद्रा कंपनीच्या भरधाव येणाऱ्या पिकअप (क्र.एमएच २१,बीएच.९२३१) वाहनाने जोरदार धडक दिली..Beed Accident : पोलिस व्हॅनच्या धडकेत दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू; अपघातात गंभीर जखमीवर उपचार सुरू.या अपघातात एक्स्टर कारचा चालक शिवाजी भवर यांना गंभीर मार लागल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर कारमधील सुभाष भवर व सखाराम क-हाळे यांना डोके, मान, हात व शरीराच्या विविध भागांवर गंभीर दुखापती झाल्या. त्यांना जिंतूर येथे ग्रामीण रुग्णालयातील प्रथमोपचारानंतर पुढील उपचारासाठी परभणी येथील खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले..घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला असून पिकअप वाहन चालकाविरोधात भरधाव व निष्काळजी वाहन चालवून मृत्यू घडविल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.पुढील तपास पोलिस करीत आहेत..