मराठवाडा

Parbhani Crime : जिंतूरमध्ये हळदीच्या शेतात गांजाची लागवड; ९ झाडांसह १६ किलो गांजा जप्त, ८.२२ लाखांचा मुद्देमाल

Ganja Cultivation Busted in Jintur Turmeric Farm: जिंतूरमध्ये हळदीच्या शेतात गांजाची लागवड; १६ किलो गांजा जप्त
Ganja Cultivation Found in Jintur Turmeric Farm Police Seize 16.455 Kg Ganja and Nine Plants Worth 8.22 Lakh

Ganja Cultivation Found in Jintur Turmeric Farm Police Seize 16.455 Kg Ganja and Nine Plants Worth 8.22 Lakh

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जिंतूर: तालुक्यातील कान्हा शेतशिवारात एका शेतातील हळदीच्या पिकात बेकायदा गांजाची लागवड केल्याप्रकरणी स्थानिक गुन्हे शाखा परभणी व बामणी पोलिसांच्या पथकाने कारवाई केली. या कारवाईत गांजाची नऊ झाडे तसेच एकूण १६ किलो ४५५ ग्रॅम गांजा जप्त करण्यात आला. जप्त मुद्देमालाची अंदाजे किंमत ८ लाख २२ हजार ७५० रुपये आहे.

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