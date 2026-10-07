Parbhani Crime : जिंतूरमध्ये हळदीच्या शेतात गांजाची लागवड; ९ झाडांसह १६ किलो गांजा जप्त, ८.२२ लाखांचा मुद्देमाल

जिंतूर: तालुक्यातील कान्हा शेतशिवारात एका शेतातील हळदीच्या पिकात बेकायदा गांजाची लागवड केल्याप्रकरणी स्थानिक गुन्हे शाखा परभणी व बामणी पोलिसांच्या पथकाने कारवाई केली. या कारवाईत गांजाची नऊ झाडे तसेच एकूण १६ किलो ४५५ ग्रॅम गांजा जप्त करण्यात आला. जप्त मुद्देमालाची अंदाजे किंमत ८ लाख २२ हजार ७५० रुपये आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...मंगळवारी (ता.६) रात्री ९.१५ वाजता कान्हा शेतशिवारातील गट क्रमांक ३० येथे हळदीच्या पिकात गांजाची लागवड केल्याची गोपनीय माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार पथकाने छापा टाकला असता आरोपी संतराम त्र्यंबक दुभळकर (रा. कान्हा.) यांच्या शेतात गांजाची नऊ झाडे आढळून आली. .पोलिसांनी घटनास्थळावरून तीन खतांच्या पिशव्यांमधील एकूण १६.४५५ किलो गांजा जप्त केला. याप्रकरणी बामणी पोलिस ठाण्यातील सहायक पोलिस निरीक्षक नितीन सुधाकर वडकर यांच्या फिर्यादीवरून एनडीपीएस कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपीस ताब्यात घेण्यात आले .पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक प्रभोधन जोंधळे करीत आहेत..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.\rपोलिस अधीक्षक पंकज कुमावत यांच्या आदेशाने, अप्पर पोलिस अधीक्षक तान्हाजी चिखले यांच्या नेतृत्वाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक गजेंद्र सरोदे, बामणीचे एपीआय मनोज सुरवाडे, पोउपनि चंदनसिंह परिहार, पोलिस अंमलदार सिद्धेश्वर चाटे, नामदेव डूबे, राम पौळ, दीपक जाधव, अनिल राठोड, विलास बहुरे तसेच बामणी पोलिस ठाण्याचे अंमलदार कु-हे व ठाकूर यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.