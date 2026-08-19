Jintur Rescue News: तीन वर्षांचा चिमुकला १५ फूट खोल बोअरवेलमध्ये अडकला; दोन तासांच्या प्रयत्नांनंतर सुखरूप बाहेर

आनंद मुरक्या बोरीकौसडी : कौसडी (ता . जिंतूर) येथील एका शेतातील बंद असलेल्या कुपनलिके मध्ये तीन वर्षीय चिमुकला बालक पडल्याची घटना बुधवारी (ता.१९) दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास घडली. दरम्यान,गावकरी व प्रशासनाने शर्तीचे प्रयत्न करून दोन तासानंतर चिमुकल्या सुखरूप कुपनलिके मधून बाहेर काढले. .कौसडी (ता.जिंतुर) येथील गट नंबर २५ मधील शेतकरी शेख नदीम शेख नसीम यांचा मुलगा शेख अधियान(वय-३) शेतात खेळत असताना अचानक शेतातील बंद असलेल्या कुपनलिका (बोरवेल) मध्ये सरळ खाली १५ फूट खोल जाऊन अडकल्याचे घरच्यांच्या निदर्शनास आले. .आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांनी तात्काळ गावातील ग्रामस्थां माहिती दिली. घटनास्थळी दोन जेसीबी बोलवून जेसीबीच्या साह्याने कुपनलिकेच्या दोन्ही बाजूस खोल वीस फूट खडृडा बनवला.खड्ड्यातुन कुपनलिकेत लाकडाची पाटी टाकून चिमुकला खाली जाऊ नये म्हणून कुपनलिका बंद करण्यात आली. .यावेळी आरोग्य विभागातील कर्मचारी यांनी नळी द्वारा ऑक्सिजन शेख अधियान यांच्या पर्यंत पोहचले. चिमुकल्याला सुरक्षितपणे काढण्यासाठी बचाव पथकांकडून युद्ध पातळीवर दोन तास शर्तीचे प्रयत्न करून शेख अधियान यास दुपारी तीन वाजून बत्तीस मिनिटांनी सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. यावेळी आरोग्य विभागाच्या दोन रुग्णवाहिका, दोन जेसीबी, महाराष्ट्र शासन आपत्ती व्यवस्थापन वाहन यांचा समावेश होता. .घटनास्थळी उपविभागीय अधिकारी शैलेश लाहोटी, तहसीलदार शितल कच्छवे, नायब तहसीलदार प्रशांत राखे, पोलिस उपनिरीक्षक महादेव गायकवाड, नारायण घोरपडे, मंडळ अधिकारी नंदकिशोर सोनवणे, महसूल अधिकारी शंकर गोरे, प्रदीप कालवे, सरपंच मोबीन कुरेशी,जिल्हा परिषद सदस्य माणिक हरकळ,पंचायत समिती सदस्य शेख मुजाहिद, यांच्या सह ग्रामपंचायत सदस्य उपस्थित होते. घटनास्थळी शर्तीचे प्रयत्न करून शेख अधियान यास सुखरूप बाहेर काढले..यावेळी समस्त गावकरी व घरच्यांनी सुटकेचा श्वास घेतला. कुपनलिके मधून शेख अधियान यास बाहेर काढताचं तात्काळ रुग्णवाहिकेतून पुढील उपचारासाठी परभणी येथील जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले. याबचाव कार्यात शेजारील शेतकरी, ग्रामस्थ, महसूल, आरोग्य व पोलीस प्रशासन यांनी प्रयत्न केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.