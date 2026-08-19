मराठवाडा

Jintur Rescue News: तीन वर्षांचा चिमुकला १५ फूट खोल बोअरवेलमध्ये अडकला; दोन तासांच्या प्रयत्नांनंतर सुखरूप बाहेर

कौसडीतील शेतातील बंद कुपनलिकेत तीन वर्षीय बालक पडल्याने गावात खळबळ; दोन तासांच्या युद्धपातळीवरील बचावानंतर चिमुकला सुखरूप बाहेर
Three-year-old Sheikh Adhiyan was safely rescued after being trapped 15 feet deep inside a borewell during a two-hour rescue operation.

Three-year-old Sheikh Adhiyan was safely rescued after being trapped 15 feet deep inside a borewell during a two-hour rescue operation.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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आनंद मुरक्या बोरी

कौसडी : कौसडी (ता . जिंतूर) येथील एका शेतातील बंद असलेल्या कुपनलिके मध्ये तीन वर्षीय चिमुकला बालक पडल्याची घटना बुधवारी (ता.१९) दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास घडली. दरम्यान,गावकरी व प्रशासनाने शर्तीचे प्रयत्न करून दोन तासानंतर चिमुकल्या सुखरूप कुपनलिके मधून बाहेर काढले.

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