मराठवाडा

Jintur News; चौकशीसाठी कौसडीत ‘शोले स्टाइल’ आंदोलन ;ग्रामस्थ, युवकांनी पाण्याच्या टाकीवर चढून केला ग्रामपंचायतीच्या कारभाराचा निषेध

Jintur Kausadi Gram Panchayat, Corruption Allegations, Protest जिंतूर तालुक्यातील कौसडी ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांतील कथित गैरप्रकारांच्या चौकशीच्या मागणीसाठी ग्रामस्थ व युवकांनी पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलन केले.
Kausadi Gram Panchayat

Kausadi Gram Panchayat

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जिंतूर,: तालुक्यातील कौसडी ग्रामपंचायतीच्या विविध विकासकामांतील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करून दोषींवर कारवाईच्या मागणीसाठी ग्रामस्थ व युवकांनी शनिवारी (ता. २६) पाण्याच्या टाकीवर चढून सकाळी दहा ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत ‘शोले स्टाइल’ आंदोलन केले. सायंकाळी पं.स. कार्यालयाच्या लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.

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