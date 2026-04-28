Parbhani News: जिंतूरमध्ये नाफेड केंद्रात आग, हरभरा व बारदाना खाक; १.५–२ लाख रुपयांचे नुकसान; अग्निशमन दलाची तत्परता टळवली मोठी अनर्थ

जिंतूर: बाजार समितीच्या मागील बाजूस असलेल्या नाफेड खरेदी केंद्राच्या शेडमध्ये सोमवारी (ता.२७) सकाळी लागलेल्या आगीत हरभरा व बारदाना खाक झाला. या घटनेत दीड ते दोन लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. .बाजार समितीच्या पाठीमागील मैदानात सुरू असलेल्या नाफेडच्या हरभरा खरेदी केंद्रात शेतकऱ्यांकडून हरभरा बारदाना साठवून व खरेदी केलेला ठेवण्यात आला होता. सोमवारी सकाळी साडेसातच्या सुमारास अचानक शेडमधून धूर व जाळ निघत असल्याचे दिसले..यावेळी घटनास्थळी उपस्थित असलेले हमाल, शेतकरी व नाफेड कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ नगर परिषदेच्या अग्निशमन दलास कळवले असता अग्निशमन दलाचे एस.गायकवाड, रोहित देशमुख, वाहन चालक शेख शफी, सिद्धार्थ भवाळे यांच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेत आग आटोक्यात आणली. त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला..बाजार समितीचे सचिव कारंजकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सीसीटीव्हीच्या डीव्हीआर सेटअप बॉक्समध्ये शॉर्टसर्किट झाल्याने आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे..या आगीत दोन ते तीन क्विंटल हरभरा, ५० किलो वजनाच्या अंदाजे चार हजार बारदान्यांची पोती खाक झाली. या प्रकरणी पोलिस ठाण्यात माहिती देण्यात आली.