मराठवाडा

Banjara ST reservation protest: येलदरी जलाशयात बंजारा समाजाचे जलसमाधी आंदोलन; विनोद आडे यांच्या आमरण उपोषणाला व्यापक पाठिंबा

बंजारा समाजाच्या एसटी आरक्षणासाठी विनोद आडे यांचे आमरण उपोषण; येलदरी जलाशयातील जलसमाधी आंदोलनातून शासनावर तातडीच्या निर्णयासाठी दबाव
Jal Samadhi Protest in Yeldari Reservoir Supporting Vinod Hade

Jal Samadhi Protest in Yeldari Reservoir Supporting Vinod Hade

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जिंतूर : बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी जिंतूर येथे ५ सप्टेंबरपासून उपोषणास बसलेले विनोद आडे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी तसेच याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी बंजारा समाजाच्या वतीने शुक्रवारी (दि. १८) तालुक्यातील येलदरी जलाशयात जलसमाधी आंदोलन करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Movement of Banjara community
Banjara community history
Impact of British colonialism on Banjara
Banjara trade and commerce
Marathi News Esakal
www.esakal.com