Banjara ST reservation protest: येलदरी जलाशयात बंजारा समाजाचे जलसमाधी आंदोलन; विनोद आडे यांच्या आमरण उपोषणाला व्यापक पाठिंबा

जिंतूर : बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी जिंतूर येथे ५ सप्टेंबरपासून उपोषणास बसलेले विनोद आडे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी तसेच याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी बंजारा समाजाच्या वतीने शुक्रवारी (दि. १८) तालुक्यातील येलदरी जलाशयात जलसमाधी आंदोलन करण्यात आले. .एसटी आरक्षणाच्या मागणीसाठी विनोद आडे यांचे आमरण उपोषण सुरू आहे. त्यांच्या आंदोलनाची शासनाने तातडीने दखल घेऊन आरक्षणाच्या मागणीवर ठोस कार्यवाही करावी, अशी मागणी समाजबांधवांकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. १२ सप्टेंबर रोजीही जिंतूरमध्ये बंजारा समाजाच्या वतीने रास्ता रोको करण्यात आले.१६ सप्टेंबर रोजी भव्य मोर्चा काढून तहसीलदार यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले.दरम्यान, आजच्या जलसमाधी आंदोलनामुळे प्रशासनाचे लक्ष वेधले गेले. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी पोलिस निरीक्षक नामदेव रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांचा चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता..बंजारा समाजाच्या एसटी आरक्षणाच्या मागणीवर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका आंदोलकांनी यावेळी व्यक्त केली.आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना शासकीय नोकरी: गेल्या एक वर्षामध्ये बंजारा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी प्राण गमावलेल्या मृत आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना तात्काळ आर्थिक मदतीसह कुटुंबातील एका व्यक्तीस शासकीय नोकरी देण्यात यावी.एसटी प्रवर्गाचे लाभ तात्काळ लागू करणे: बंजारा समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळेपर्यंत, सध्या अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील नागरिकांना मिळणाऱ्या सर्व शैक्षणिक सोयी-सुविधा, सवलती आणि इतर लाभ बंजारा समाजातील विद्यार्थ्यांना व नागरिकांना तात्काळ लागू करण्यात याव्यात.दाखल केलेले गुन्हे मागे घेणे: जिंतूर शहरामध्ये गेल्या १४ दिवसांपासून आमरण उपोषणाला बसलेले आंदोलक विनोद आडे यांच्यासह ॲड. विनोद राठोड, विजय आढे आणि विशाल चव्हाण यांच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल करून हे आंदोलन दडपण्याचा किंवा संपवण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून केला जात आहे का, अशी तीव्र शंका उपस्थित करण्यात आली आहे. हे सर्व खोटे गुन्हे तात्काळ मागे घेण्यात यावेत आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्रात इतरत्रही आंदोलकांवर दाखल केलेले सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत.मुख्यमंत्र्यांसोबत शिष्टमंडळाची बैठक: शासनाने या उपोषणाची आणि आंदोलनाची गंभीर दखल घेऊन, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी आपल्या दालनामध्ये समाजाच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी बोलवावे आणि बंजारा समाजाचे म्हणणे प्रत्यक्ष ऐकून घ्यावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.