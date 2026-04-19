Parbhani News: ‘महावितरण’ने काढला घाम; जिंतूर शहरासह तालुक्यात खंडित वीजपुरवठ्याने संताप

जिंतूर: एकीकडे वाढत्या तापमानामुळे नागरिक त्रस्त झाले असतानाच वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्यामुळे नागरिक घामाघूम झाले आहेत. शहरासह संपूर्ण तालुक्यात विजेची समस्या गंभीर बनली आहे. 'महावितरण'च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देऊन सुरळीत वीजपुरवठा करावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. .गेल्या काही दिवसांपासून सूर्य आग ओकत असल्याने उन्हाच्या दाहकतेमुळे शहरातील नागरिक हैराण झाले आहेत. त्यात वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने त्यांच्या त्रासात अधिक भर पडली आहे. खंडित होणाऱ्या विजेमुळे विजेवरील पंखे, कूलर आदी उपकरणे बंद पडत असल्याने उन्हाच्या कडक्यापसून बचाव करण्यासाठी घरीच थांबलेले नागरिक घामाघूम होऊन हैराण होत आहेत..शिवाय यंत्र बंद पडत असल्याने विजेवर अवलंबून असलेल्यांच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम होऊन त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. कार्यालयीन कामकाजही ठप्प होत असल्याने कार्यालयात कामासाठी ग्रामीण भागातून आलेल्या जनतेला प्रवास भाड्याचा भुर्दंड सहन करावा लागतो. यात वृद्ध महिला, विविध योजनांचे लाभार्थी यांचे हाल होत आहेत.."'महावितरण'कडून वीजपुरवठ्याबाबत विविध योजना कागदावर योजना राबविल्या जातात, प्रत्यक्षात मात्र निष्क्रियता आहे. त्यामुळे उकाड्याने नागरिकांना त्रास होत असताना सुरळीत वीजपुरवठा होत नाही, हे संतापजनक आहे."-नीलेश गोविंदआप्पा, हाॅटेल व्यावसायिक, जिंतूर"वीजपुरवठा खंडित झाला की संपर्कासाठी दिलेले हेल्पलाइन नंबर बंद असतात. त्यामुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे."- संदीप मांदळे, जिंतूर."दरवर्षी सारखीच परिस्थिती असते, पण वीजवितरण विभाग काहीच उपाययोजना करत नाहीत. उष्म्याच्या झळा, महावितरण यंत्रणा निद्रिस्त यामुळे त्रास होत आहे."-समीर शेख. जिंतूर"सायंकाळी वीज गुल झाल्यावर विद्यार्थ्यांचा अभ्यास, दुकानदारांचे व्यवहार व गृहिणींच्या कामात अडथळा निर्माण होतो. महावितरणचे अधिकारी, कर्मचारी जणू नागरिकांच्या संयमाची परीक्षा घेत आहे की काय, असा प्रश्न पडतो. "-नितीन रंगाचे, फोटोग्राफी व्यावसायिक, जिंतूर.