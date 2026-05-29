Parbhani: वर्णावासीयांचे तहान भागवण्यासाठी हाल; जल जीवनचे काम रखडल्याने पाणीटंचाई, खासगी विहिरीच्या पाण्यासाठी महिन्याला मोजावे लागताहेत पैसे

जिंतूर: तालुक्यातील वर्णा येथे मागील चार वर्षांपासून सुरू असलेले जल जीवन मिशन अंतर्गतच्या पाणी योजनेचे काम अद्यापही पूर्णत्वास आले नसल्याने ग्रामवासीयांना तीव्र पाणीटंचाईस तोंड द्यावे लागत आहे. खासगी विहिरीतील पाण्यासाठी प्रत्येक घराला महिन्याकाठी पाचशे रुपये मोजावे लागत आहेत. तालुक्यातील वर्णा गावची लोकसंख्या साडेतीन हजार असून जल जीवन योजनेअंतर्गत नळजोडण्या २८४ आहेत. मुख्यमंत्री पेयजल योजनेंतर्गत ३०० नळ कनेक्शन आहेत. .ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरातील घटकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने शासनातर्फे ८४ लाख रुपये निधी मंजूर करून जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेचे काम हाती घेण्यातआले.परंतु, प्रारंभापासूनच या ना त्या कारणाने चर्चेत राहिले. तरी मागील चार वर्षांच्या काळात जलवाहिनी टाकण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते परंतु तेही खड्डेही व्यवस्थित बुजविण्यात आले अपूर्ण अवस्थेत आहे. नसल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. पाण्याची टाकी आणि विहिरीचे काम झाले पण अजून गावात एकाही नळाला पाणी आले नाही. अख्खा उन्हाळा गेला तरी सदर योजनेअंतर्गत ग्रामस्थांना पाणी मिळाले नाही..त्यामुळे या योजनेचे काम केव्हा पूर्ण होणार, आणि पाणी कधी मिळणार, असा प्रश्न ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे. या कामावर आतापर्यंत ६८ लाख १३ हजार १९१ रुपयांचा प्रत्यक्ष खर्च करून बिल अदा करण्यात आले. शिवाय गावातील ज्या भागात जलवाहिनी टाकण्यात आली.त्या जलवाहिनीवर २८४ नळ कनेक्शन दिल्याचे दाखविण्यात आले. प्रत्यक्षात नळांना एक थेंबसुद्धा पाणी येत नाही. त्या भागातील खड्डेही व्यवस्थित बुजविण्यात आले नसल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे..तक्रारदारास न बोलविताच चौकशीचा फार्सजिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्या जनता दरबारात या कामाची चौकशी करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली होती. तक्रारीची दखल घेऊन पालकमंत्र्यांनी विभागीय आयुक्तांना चौकशीचे आदेश दिले. परंतु अर्जदारास चौकशी करता न बोलविता. बोगस चौकशी करण्यात आली. संबंधित अभियंत्याने लेखी पत्र किंवा नोटीस देखील अर्जदारास दिली नाही, असा आरोप तक्ररदार नानासाहेब चौधरी यांनी केला आहे. त्रयस्थ कमिटीमार्फत सदर जल जीवन योजनेच्या कामाची चौकशी करण्यात आली आहे. चौकशीमध्येही सदरील काम निकृष्ट दर्जाचे केल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे..तक्रार असणाऱ्या अभियंत्याकडूनच चौकशीवर्णा येथील जल जीवन योजनेअंतर्गत भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी तक्रार दाखल केली होती. सदरील तक्रारीनुसार दुसऱ्या अभियंत्यामार्फत चौकशी अपेक्षित असताना त्याच अभियंत्याची सदर चौकशीसाठी नेमणूक केल्याने ही चौकशी गोलमेल करण्यात आली आहे.