Parbhani: वर्णावासीयांचे तहान भागवण्यासाठी हाल; जल जीवनचे काम रखडल्याने पाणीटंचाई, खासगी विहिरीच्या पाण्यासाठी महिन्याला मोजावे लागताहेत पैसे

Failure of Jal Jeevan Mission in Varna Village, Jintur: जिंतूर तालुक्यातील वर्ण येथेजल जीवन मिशन चे काम रखडल्याने ग्रामस्थांचे हाल होत आहेत. ८४ लाखांचा निधी मंजूर असूनही नळाला पाणी नाही आणि चौकशीचा केवळ फार्स सुरू आहे.
जिंतूर: तालुक्यातील वर्णा येथे मागील चार वर्षांपासून सुरू असलेले जल जीवन मिशन अंतर्गतच्या पाणी योजनेचे काम अद्यापही पूर्णत्वास आले नसल्याने ग्रामवासीयांना तीव्र पाणीटंचाईस तोंड द्यावे लागत आहे.

खासगी विहिरीतील पाण्यासाठी प्रत्येक घराला महिन्याकाठी पाचशे रुपये मोजावे लागत आहेत. तालुक्यातील वर्णा गावची लोकसंख्या साडेतीन हजार असून जल जीवन योजनेअंतर्गत नळजोडण्या २८४ आहेत. मुख्यमंत्री पेयजल योजनेंतर्गत ३०० नळ कनेक्शन आहेत.

