Parbhani News: जिंतूर तालुक्यात पाणीटंचाईची घंटा; आटले तलाव; पशुपक्षी, शेतीसह मानवाच्याही पाण्याचा प्रश्न गंभीर

जिंतूर: तालुक्यातील पाझर, सिंचन तसेच गावपातळीवरील तलाव मार्च महिन्यातच कोरडेठाक पडल्याने यंदाच्या उन्हाळ्यात जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. समाधानकारक पावसाच्या नोंदी असूनही जमिनीतील पाणीपातळी अपेक्षितरीत्या न वाढल्याने परिस्थिती चिंताजनक बनली आहे..तालुक्यातील विविध भागांतील तलावांची स्थिती पाहता अनेक ठिकाणी पाणीसाठा लक्षणीयरीत्या घटला आहे. निवळी खुर्द (करपरा) येथील सुमारे २४.९०० दशलक्ष घनमीटर क्षमतेच्या सिंचन तलावात सध्या केवळ ४५ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे.चिंचोली, आडगाव आणि केहाळ येथील तलावांची पातळी झपाट्याने खालावली असून, काही ठिकाणी तळ दिसू लागलाआहे. भोसी, कवडा, मांडवी व दहेगाव येथील लघू प्रकल्पांमध्ये अवघा १४ ते १८ टक्के पाणीसाठा उरला आहे..जिल्हा परिषदेच्या लघू सिंचन उपविभागाअंतर्गत असलेल्या १६ तलावांपैकी चामणी, पुंगळा, साखरतळा, आणि अंबरवाडी येथील तलाव पूर्णपणे कोरडे पडले आहेत. उर्वरित तलावांमध्ये ५० ते ६० टक्क्यांदरम्यान पाणी उपलब्ध आहे..जुनूनवाडी येथे ६० टक्के, तर डोंगरतळा व भोगाव येथे सुमारे ५० टक्के पाणीसाठा असल्याची माहिती संबंधित वि भागाने दिली आहे. दरम्यान, प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करत गरज भासेल त्या ठिकाणी पाणवठे उभारणे, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे तसेच जलसंधारणाच्या कामांना गती देणे आवश्यक असल्याची मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे..ग्रामस्थांवरही टंचाईचे सावटतलाव आटल्यामुळे पशुपक्ष्यांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत असून, ग्रामीण भागात चिंतेचे वातावरण आहे. अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही डोके वर काढू लागला आहे. निवळी परिसरात ग्रामस्थ तलावाच्या पाण्यावर अवलंबून असतात. मात्र, यंदा तलाव कोरडे पडल्याने पर्यायी स्रोतांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तलावातील पाणी शेतीसाठी महत्त्वाचे असल्याने रब्बी हंगामातील पिकांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पाझर तलावांमुळे जमिनीतील पाणीपातळी वाढण्यास मदत होते, तसेच विहिरी व बोअरवेलमध्ये पाणी टिकून राहते. मात्र, यावर्षी पाणीसाठा न टिकल्याने एप्रिल-मे महिन्यात तीव्र पाणीटंचाई जाणवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.