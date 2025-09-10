मराठवाडा

Sillod Fraud News : नोकरीच्या आमिषाने १५ तरुणांना ४९ लाखांचा गंडा; एकाला दिले बनावट नियुक्तीपत्र, संशयितास पकडले, अन्य फरारी

विविध शासकीय विभागात नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवत पंधरा तरुणांकडून ४९ लाख रुपये उकळून त्यांची फसवणूक करणाऱ्या दोघांच्या विरोधात गुन्हा नोंद.
प्रशांत पाटील
सिल्लोड - विविध शासकीय विभागात नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवत छत्रपती संभाजीनगर तसेच बुलडाणा जिल्ह्यातील पंधरा तरुणांकडून ४९ लाख रुपये उकळून त्यांची फसवणूक करणाऱ्या दोघांच्या विरोधात सिल्लोड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात सोमवारी (ता.आठ) गुन्हा नोंद झाला.

