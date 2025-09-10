Sillod Fraud News : नोकरीच्या आमिषाने १५ तरुणांना ४९ लाखांचा गंडा; एकाला दिले बनावट नियुक्तीपत्र, संशयितास पकडले, अन्य फरारी

सिल्लोड - विविध शासकीय विभागात नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवत छत्रपती संभाजीनगर तसेच बुलडाणा जिल्ह्यातील पंधरा तरुणांकडून ४९ लाख रुपये उकळून त्यांची फसवणूक करणाऱ्या दोघांच्या विरोधात सिल्लोड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात सोमवारी (ता.आठ) गुन्हा नोंद झाला..दरम्यान, भरत दिनानाथ वाहुळ (रा. गौतमनगर, दूध डेअरीसमोर, छत्रपती संभाजीनगर) व अंकुश रामलाल पवार (रा. गेवराई तांडा) अशी संशयितांची नावे आहेत.तालुक्यातील शिंदेफळ येथील साहेबराव विठ्ठल वाघमोडे यांना भरत व अंकुश या दोघांनी शासकीय नोकरीला लावून देतो, असे आमिष दाखविले. विश्वास संपादन करत त्यानंतर वाघमोडे यांच्यासह काही नातेवाईक, जवळच्या ओळखीच्या १५ तरुणांकडून ४९ लाख रुपये घेतले..संशयितांनी ई-मेल व व्हॉट्सॲपवर बनावट नोकरीचे नियुक्तीपत्र पाठवले. नियुक्तीच्या ठिकाणी गेल्यावर दिलेले नियुक्तीपत्र बनावट असल्याचे समोर आले. यामुळे फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर वाघमोडे यांनी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात दोघांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली.याप्रकरणी गुन्हा नोंद होताच पोलिसांनी संशयित भरत वाहूळ याला सोमवारी रात्री साडेबाराच्या सुमारास छत्रपती संभाजीनगर येथून ताब्यात घेतले. फसवणूक झालेल्या एका तरुणाच्या मदतीने ही कारवाई करण्यात आली. नोकरीची ऑर्डर देण्यासाठी अगोदर १३ लाख रुपये घेतल्यानंतर संशयितांनी पुन्हा २ लाख रुपयांची मागणी केली होती..ते देण्यासाठी संबंधित तरुणास फोन करण्यास सांगण्यात आले. तेव्हा पैसे घेण्यासाठी आलेल्या भरतला सापळा रचून पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यास मंगळवारी (ता.नऊ) सिल्लोड येथील न्यायालयासमोर हजर केले, तेव्हा न्यायालयाने तीन दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले..जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे बनावट नियुक्तीपत्रसंशयित भरत व अंकुश याने साहेबराव वाघमोडे यांच्या पुतण्याला नोकरी लावून देतो म्हणून पैसे घेतले. त्यांचा विश्वास बसावा यासाठी मेलवर अहिल्यानगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे नियुक्तीचे पत्र टाकले. त्यामुळे वाघमोडे यांनी त्यांना पंधरा तरुणांचे ४९ लाख रुपये दिले. मात्र, नियुक्तीपत्राची खातरजमा केल्यानंतर ते बनावट असल्याचे समोर आले..मोठे रॅकेट असण्याची शक्यतातेव्हा बॅगेतून मंत्रालयाचे कोरे लेटर पॅड, कोरे बॉण्ड, पैसे घेतल्याचा लिखित करारनामा व छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा कार्यालयातील दोन व्यक्तींचे ओळखपत्र मिळून आले आहे. त्यामुळे नोकरीचे आमिष दाखवून फसवणूक देणारे मोठे रॅकेट असण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.