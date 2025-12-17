Ambajogai Crime : कला केंद्रात कामाचे आमिष दाखवून तरुणीवर सामूहिक अत्याचार; एका महिलेसह चार जणांवर गुन्हा दाखल

अंबाजोगाई - येथील कलाकेंद्रात काम व पैसे मिळवून देण्याच्या आमिषाने बारामती येथील एका मुलीवर सामूहिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली.पीडित मुलीच्या आईच्या तक्रारीवरून बारामती तालुका पोलिस ठाण्यात एका महिलेसह चार जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा गुन्हा सोमवारी (ता. १५) येथील ग्रामीण पोलिस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला आहे. .तक्रारदार महिलेच्या मुलीला नृत्य आणि गायनाची आवड होती. २४ एप्रिल २०२५ अंबाजोगाई येथील बदामबाई गोकुळ या महिलेने संबंधित तक्रारदार महिलेशी संपर्क साधून आपल्या कलाकेंद्रात नृत्यासाठी मुलींची गरज आहे. या मुलीला पाठवल्यास ती नृत्यही शिकेल आणि तिला पैसेही मिळतील, असे आमिष दाखवले..यावर विश्वास ठेवत तक्रारदार महिलेने आपल्या मुलीला पाठवण्याची तयारी दर्शवली, मात्र मुलीला अंबाजोगाई येथील ‘पायल कलाकेंद्र’ येथे नेले असता तिने तिथे राहण्यास नकार दिला. त्यानंतर बदामबाई आणि इतर दोघांनी पीडितेला मारहाण केली. या मारहाणीनंतर पीडितेला जबरदस्तीने अंबाजोगाई येथील एका लॉजवर नेले..तिथे उपस्थित मनोज कालिया, प्रमोद गायकवाड आणि एका अज्ञात व्यक्तीने पीडितेवर सामूहिक अत्याचार केला. त्यानंतर तिला पुन्हा गाडीतून पायल कलाकेंद्रात आणून सोडले. अत्याचारानंतर पीडितेने आपल्या आईशी फोनवर संपर्क साधून घडलेला प्रकार सांगितला..घाबरलेल्या आईने तातडीने अंबाजोगाई गाठत मुलीची सुटका करून तिला परत बारामतीला आणले. यानंतर पीडितेच्या आईने बारामती तालुका पोलिसांत तक्रार दाखल केली. तक्रारीवरून पोलिसांनी बदामबाई गोकुळ, मनोज कालिया, प्रमोद गायकवाड आणि एका अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.