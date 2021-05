उपेक्षित घटकांना न्याय देण्यास पत्रकार ठरतात आधार- अशोक इंगोले

वसमत ( जिल्हा हिंगोली ) : लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ (fourth pillar of democrocy) म्हणून समाज जीवनाचा आरसा असलेली मीडिया, वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यास नेहमीच पत्रकार हे महत्वाचा आधार (Important suport) असल्याचे प्रतिपादन जेष्ठ विचारवंत अशोक इंगोले (Ashok Ingole) यांनी बार्टी समतादूतच्या वतीने बुधवारी (ता. १२) आयोजित पत्रकारांचा गौरव सोहळा ऑनलाईन कार्यक्रमात बोलतांना व्यक्त केले. (Journalists are the basis for giving justice to the neglected elements - Ashok Ingole)

कोरोना काळात पत्रकारांनी जीवाची पर्वा न करता सर्वसामान्य समाज मनाचा "दुवा" म्हणून केलेली कामे उल्लेखनीय असल्याने सामाजिक न्याय विभा- बार्टी समतादूत वसमतच्या वतीने 'पत्रकारांचा गुण गौरव' ऑनलाईन कार्यक्रम घेण्यात आला.

ऑनलाईन कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रकल्प अधिकारी सिद्धार्थ गोवंदे हे उपस्थित होते. महामानव डाॅ. बाबासाहेबांच्या विचाराना अभिवादन करीत आयोजक समतादूत मिलिंद आळणे यांच्या वतीने उपस्थितीत सर्व पत्रकाांचे शब्दसुमनाने स्वागत व प्रशस्तीपत्र देऊन गौरव करण्यात आला.

या वेळी कोरोना काळातील पत्रकारांचे कार्य लक्षात घेता कोविड योद्धा पत्रकारांना सरकारने विशेष पॅकेज मंजूर करून त्याना प्राधान्याने वीमा कवच, लसीकरण व ऍक्रिडेशन कार्ड 'सोयी- सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचे मत संजय बर्दापूरे यांनी व्यक्त केले. तसेच बार्टी समतादूतांनी कोरोना परिस्थिती आपत्ती लॉकडाउन काळात परराज्यातील अडकलेल्या लोकांना जाण्यासाठी केलेले सहकार्य, मदत आणि ऑनलाईन प्रबोधन कार्यक्रम लक्षात घेता बार्टी समतादूताचे कार्ये उपक्रम प्रेरणादायी असल्याचे मत पत्रकारांनी व्यक्त करीत, गुण गौरव ऑनलाईन कार्यक्रमाबद्दल आनंद व्यक्त केला.

आॅनलाईन सोहळ्याला बार्टीचे समतादूत अशोक इंगोले, सुरेश पठाडे, प्रफुल पट्टेबहादूर, सुनीता आवटे, संगीता खांदले, ऍड रहीम कुरेशी, बालाजी कटारे, सुकेश कांबळे आदीची उपस्थिती होती. प्रास्ताविक शंकर पोघे यांनी तर कार्येक्रमाचे सूत्रसंचालन गुरुनाथ गाडेकर यांनी केले. मिलिंद आळणे यांनी आभार मानले.

