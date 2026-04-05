Jalna News: मुबलक चाऱ्यामुळे पशुपालकांची चिंता मिटली; रब्बी हंगामामध्ये यंदा ज्वारीचे क्षेत्र वाढल्याचा परिणाम, अनेकांकडून साठवणूक

घनसावंगी: तालुक्यात गत खरीप हंगामात अतिवृष्टीने पिके हातची गेली. त्यानंतर रब्बी हंगामातील ज्वारीच्या पिकांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेण्यात आले. विशेष म्हणजे ज्वारीच्या उत्पन्नाबरोबर जनावरांसाठी कडबा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध झाल्याने यंदा पशुपालकांकडून चाऱ्याची साठवणूक होत आहे..वर्ष १९९० ते १९९५ पर्यंत ज्वारीचे सर्वत्र उत्पन्न घेण्यात येत होते. त्यामुळे ज्वारीबरोबर कडबा होत असल्याने जनावरांसाठी चाऱ्याचा चांगला उपयोग होत होता. विशेष म्हणजे गव्हाच्या पोळीऐवजी ज्वारीची भाकर रोजच्या आहारात महत्त्वाची होती; परंतु १९९५ नंतर ज्वारीचा पेरा कमी होऊन बीटी कपाशी बाजारात आल्याने कपाशीचे क्षेत्र वाढले..त्याचबरोबर गव्हाचा पेरा वाढल्याने ज्वारीचे उत्पादन घटल्यामुळे कडबाही कमी झाला. ज्वारीची लागवड ही दुग्ध व्यवसायात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणारी असल्यामुळे ज्वारीची लागवड वैरणीकरिता होत होती; पण वन्यप्राणी ज्वारीच्या पिकांचा नाश करीत असल्याने उत्पन्नाऐवजी पिकांची नासाडी होते..त्यातूनच वैरणटंचाई निर्माण व्हायची; परंतु यंदा खरिपांच्या पिकांची अक्षरक्ष धूळधाण झाली. कपाशीवर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला. त्यामुळे कपाशीचे उत्पन्न घटले त्यानंतर साहजिकच शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामावर लक्ष घातले. त्यातून ज्वारीचा पेरा यंदा वाढल्याने जनावरांच्या चाऱ्यासाठी कडब्यांची चांगलीच सोय झाल्याने पशू मालक समाधानी आहेत. दरम्यान, ग्रामीण भागातून शहराकडे मोठ्या प्रमाणांवर जनावरांचा चारा म्हणून कडबा घेऊन जात असल्याचे चित्र आहे.."यंदा ज्वारीचा पेरा वाढल्याने कडबा मोठ्या प्रमाणावर झाला. बागायती शेतकरी हिरवा चाऱ्याची लागवड करतात. मात्र, कोरडवाहू शेतकऱ्यांना ज्वारीच्या कडब्याचा आधार मिळतो. यंदा शेतकऱ्यांकडे असलेल्या जनावरांना चाऱ्याची उपलब्धता झाल्यामुळे जनावरांची वर्षभराची सोय झाली."-दिनकर माने, शेतकरी मच्छिंद्रनाथ, चिंचोली वाडी.