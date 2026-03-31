Latur News: यंदा ज्वारीचा कडबा महागला; जळकोट : उत्पादनात घट, पशुपालक शेतकरी अडचणीत

जळकोट: संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून पशुपालनाकडे पाहिले जाते. मात्र, यंदा उत्पादनात कमालीची घट झाली आहे. परिणामी, कडब्याची आतापासूनच टंचाई जाणवत आहे. त्यातच ज्वारीचा कडबा महागला आहे. त्यामुळे पशुपालक शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. यावर्षी निसर्गाच्या लहरीपणामुळे ज्वारीच्या उत्पादनात मोठी घट झाली असून, पशुधनासाठी अत्यंत आवश्यक असलेल्या ज्वारीच्या कडब्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. कडब्याचे दर गगनाला भिडल्याने शेतकऱ्यांचे अर्थिक गणित कोलमडले आहे. मुक्या जनावरांना जगवायचे कसे, असा प्रश्न पशुपालकांसमोर उभा आहे. .गतवर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आणि त्यानंतर ऐन रब्बी हंगामातही पावसामुळे ज्वारीच्या पेऱ्यात मोठी घट झाली होती. ज्या शेतकऱ्यांनी ज्वारी पेरली, त्यांच्या पिकावर लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला. यावर्षी शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात गहू पेरण्यास पसंती दर्शवली असल्याने ज्वारीचा पेरा कमी झाला आहे. त्यामुळे उत्पादन घटले आहे. स्थानिक बाजारपेठेत कडब्याची आवक कमालीची घटली आहे. चाऱ्याचे संकट टाळण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने गांभीर्याने दखल घेणे गरजेचे आहे..वैरण विकास योजनेच्या माध्यमातून बियाण्यांचे वाटप करणे आणि परराज्यातून किंवा परजिल्ह्यातून चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी हालचाली करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, ग्रामीण भागातील पशुधन कवडीमोल भावाने विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येण्याची शक्यता आहे.चारा छावण्यांबाबत नियोजन गरजेचेउन्हाळ्याची चाहूल लागताच पाण्याची पातळी खालावली आहे. त्यामुळे हिरवा चाराही उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत एकमेव पर्याय असलेला कडबाही महागल्याने शेतकरी आपली जनावरे पशुबाजारात विक्रीसाठी काढत असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात पाहायला मिळत आहे. शासनाने चारा छावण्या सुरू करण्याबाबत नियोजन करणे गरजेचे आहे. अनुदानित चारा वितरण सुरू झाले पाहिजे..कडब्याच्या दरात कमालीची वाढकाही महिन्यांपूर्वी ५०० ते ४०० रुपये शेकडा मिळणारा कडबा आता चक्क ३ हजार ते ४ हजार ५०० रुपयांच्या घरात पोचला आहे. अनेक ठिकाणी १ हजार ते १ हजार २०० रुपयांना केवळ २५ पेंढ्यांची विक्री होत आहे. दुभत्या जनावरांना हा कडबा विकत घेऊन चारणे आता सामान्य शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. वाळलेल्या चाऱ्याचे दर वाढल्याचा थेट परिणाम दूध उत्पादनावरही होत आहे. चाऱ्याचा खर्च वाढला, तरी दुधाचे दर मात्र स्थिर असल्याने शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे.."शेतात ज्वारी झाली नाही. बाहेरून कडबा विकत घेण्यात वेळ आली आहे. मात्र, कडब्याचे दर कमालीचे वाढले आहेत. गाई-म्हशींना काय घालावे, हे सुचेनासे झाले आहे. पुढील काळात चारा छावण्यांची गरज पडणार आहे."-बालाजी उगीले, शेतकरी.