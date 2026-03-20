Dharashiv News: ज्वारीसोबत कडब्यानेही दिला हातभार; दर दीडपटीने वाढल्याने शेतकरी आनंदात

धाराशिव: रब्बी हंगामातील ज्वारीचा दाणा घरात येत असतानाच, यंदा कडब्यानेही शेतकऱ्यांना चांगलाच आर्थिक आधार दिला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कडब्याचे दर यंदा दीडपटीने वाढले असून, कडबा बाजारात प्रतिक्विंटल ८०० ते ११५० रुपयांपर्यंत भाव पोहोचले आहेत. पावसाळी टंचाईच्या धास्तीने पशुपालक आताच शेतातून जागेवरच शेकडा पेंडीप्रमाणे कडबा खरेदी करीत असून, रानोमाळ कडब्याच्या गंजी लावण्याची लगबग पाहायला मिळत आहे..गेल्या वर्षी याच काळात कडब्याला प्रतिक्विंटल ५०० ते ७०० रुपये दर मिळत होता. मात्र, यंदा हेच दर ८०० रुपयांपासून थेट ११५० रुपयांपर्यंत गेल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. कडबा व्यापारी संतोष बागमार यांच्या मते, कडब्याचे हे दर टिकून राहतील आणि पावसाळ्यात टंचाई निर्माण झाल्यास त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे पशुधन नाही, ते साठवणुकीचा आणि मजुरीचा त्रास वाचवण्यासाठी थेट बांधावरच कडबा विकत आहेत. .तर दुसरीकडे, दुग्ध व्यावसायिक आणि मोठे पशुपालक वाहतुकीचा खर्च वाचवण्यासाठी शेतातच प्रति १०० पेंढ्यांचा दर ठरवून खरेदीला प्राधान्य देत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना तत्काळ रोख रक्कम मिळत असून, चारा थेट पशुपालकांच्या दारात पोहोचत आहे..सध्याच्या बदलत्या हवामानामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे सावट आहे. कडबा पावसात भिजला तर तो काळा पडतो, ज्यामुळे त्याचा दर्जा आणि दर दोन्ही घसरतात. हे टाळण्यासाठी शेतकरी मळणी होताच कडबा सुरक्षित ठिकाणी हलवत आहेत. पावसाळ्यात वैरण टंचाई भासू नये म्हणून अनेक ठिकाणी ताडपत्रीने झाकलेल्या उंच गंजी आतापासूनच उभ्या राहू लागल्या आहेत.."कडब्याला यंदा चांगला दर आहे. मागील वर्षी या काळात प्रतिक्विंटल ५०० ते ७०० रुपये दर होते. यंदा ते ८०० ते ११५० रुपये आहेत. हे दर टिकून राहतील. तसेच त्यात वाढ देखील होऊ शकते. पावसाळ्यात कडब्याचा तुटवडा जाणवू शकतो."- संतोष बागमार, कडबा व्यापारी.