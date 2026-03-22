Latur Jowar Price News: भाकरीची चवही महाग; ज्वारी सहा हजाराला क्विंटल, किलोमागे ६० ते ७० रुपये.

जळकोट: बाजारात ज्वारीची आवक कमी असून भाव वाढू लागले आहेत. सध्या ज्वारीला ६ हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला आहे. तर किरकोळ बाजारात ज्वारी ६० ते ७० रुपये किलो दराने विकली जात आहे. पुढील काही महिने बाजारभाव तेजीतच राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ज्वारी उत्पादक शेतकरी सुखावला आहे. मात्र, कष्टकऱ्यांच्या आहारातील भाकरी मात्र आता महाग झाली आहे..ज्वारीची भाकरी ही सर्वसामान्य नागरिकांच्या आहारामधील महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र, मागील काही दिवसांपासून ज्वारीचे दर वाढू लागले आहेत. गतवर्षी सर्वत्र उत्पादन कमी झाले आहे. यामुळे यावर्षी जानेवारीमध्येच तुटवडा निर्माण झाला आहे. आवक कमी झाल्याने दर वाढले आहेत. याचा फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे. मात्र, सर्वसामान्य ग्राहकांना याचा तोटा सहन करावा लागत आहे. ज्वारीचा उपलब्ध असलेला साठा कमी होत चालला आहे..यावर्षीही उत्पादन कमीच होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील वर्षभर ज्वारी भाव वधारण्याची शक्यता आहे. साधारणपणे गोकुळाष्टमीपासून ज्वारीच्या पेरण्या सुरू होतात. ज्वारी पेरणीसाठी १५ ऑक्टोबरपर्यंत कालावधी असतो. मात्र, आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणात ज्वारीचे क्षेत्र घटले आहे..त्यातच गेल्या काही दिवसांपूर्वी अवकाळी पाऊसही पडला, काही ठिकाणी गारपीटही झाली. त्याचा परिणाम ज्वारीच्या उत्पादनावर होणार आहे. त्यामुळे ज्वारीचे दर यंदा गगनाला भिडणार आहेत..ज्वारीमध्ये उच्च पौष्टिक मूल्यज्वारीला तृणधान्यातील उपयोगी आरोग्यदायी धान्य मानले जाते. ज्वारीमध्ये उच्च पौष्टिक मूल्य असते, ज्यामध्ये उच्च प्रमाणात असंतृप्त चरबी, प्रथिने, तंतूमय घटक आणि फॉस्फरस, पोटॅशियम, कॅल्शिअम आणि लोह यांसारखी खनिजे आणि जीवनसत्त्व बी-१ बी-२, बी-३ भरपूर प्रमाणात आढळते. अँटिऑक्सिडंटचे प्रमाण जास्त असते.