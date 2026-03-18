Mukhed Crime : अल्पवयीन मुलीवर लैगिंक अत्याचार करणाऱ्या आरोपीस २० वर्ष कारावास आणि दहा हजार दंडाची शिक्षा

मुखेड -एक अल्पवयीन पिडीत एकटी मुलगी दिनांक १६/०५/२०२३ रोजी सकाळी मुखेडला शाळेत आली असता आरोपी पिराजी मारोती गवाले, रा. बावलगाव (ता. मुखेड) हा आला व पिडीतेस म्हणाला की, आपण येवती येथे जत्रेला जावू. तो ओळखीचा असल्याने त्याच्यावर विश्वास ठेवून ती पिडीता त्यांच्या गाडीवर बसली असता त्यांने गाडी बान्हाळी रोडकडे घेऊन जात पिडीतीचे हात धरुन शेतात झुडपामध्ये घेवून गेला, पिडीतेने नकार दिला असता त्यांने पिडीतेवर जबरीने लेगिंक अत्याचार केला..यानंतर पिडीता ही घरी आल्यानंतर सदरची घटना आईला सांगितली. पिडीतेच्या फिर्यादीवरुन आरोपी विरुध्द गु.र.क्र. २०/२०२३ अन्वये मुखेड पोलीस स्टेशन येथे भा. द. वी. चे कलम ३७६, ३६३, ५०६ व कलम ४ व ८ बाल लैंगिक अत्याचार (पोक्सो) अन्वये गुन्हा नोंद झाला. सदर गुन्हाचा तपास पो. उ. नि. गजानन काळे यांनी करुन न्यायलयात दोषारोप पत्र दाखल केले..सदर प्रकरणात सरकार पक्षातर्फे ८ साक्षीदार तपासले. साक्षीदाराची साक्ष व सरकार पक्षाचा युक्तीवाद ग्राहय धरुन पोक्सो न्यायलयाचे विशेष न्यायधीश श्री. एस. पी. देशमुख साहेब यांनी दिनांक १८/०३/२०२६ रोजी आरोपी पिराजी मारोती गवाले कलम ४ पोक्सो अंतर्गत दोषीधरुन आरोपीस २० वर्ष सश्रम कारावास व दहा हजार रुपये दंड कलम ३६३ भा. द. वी अन्वये ३ वर्ष कारावास पाच हजार रुपये दंड तसेच कलम ५०६ अन्वये १ वर्ष कारावास आणि एक हजार रुपये दंड कलम ८ पोक्सो अन्वये ३ वर्ष कारावास व पाच हजार रुपये दंड याप्रमाणे शिक्षा सुनावली आहे..सदर प्रकरणात सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी अभियोक्ता गजानन भिकाजी खिल्लारे यांनी काम पाहिले त्यांना पोलीस निरीक्षक विलास गोबाडे, पोलिस निरीक्षक लक्ष्मण केंद्र यांच्या मार्गदर्शनाखाली पो. कॉ दोसलवार, पो. कॉ, ग्यानोबा केंद्र, महिला पो. कॉ. राऊबाई गुट्टे यांनी सहकार्य केले.