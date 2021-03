कळमनुरीत चोरट्यांनी एकाच रात्री पाच दुकाने फोडली; ५२ हजाराचा ऐवज केला लंपास

कळमनुरी ( जिल्हा हिंगोली ) : कळमनूरी हिंगोली मार्गावर असलेल्या पेट्रोल पंप परिसरात शुक्रवार (ता. २६) रात्री चोरट्यांनी पाच ठिकाणी शटरचे वाकवून नगदी रकमेसह सिमेंट व हरभऱ्याचे पोते व मोटर मेकॅनिकलच्या दुकानातील साहित्य असा ५२ हजार ४०० रुपयांचा ऐवज लंपास केल्याची घटना घडली आहे. एकाच रात्री चोरट्यांनी या परिसरात हात साफ केल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. पेट्रोल पंप परिसरातील श्री. क्षिरसागर यांच्या गोदामाच्या मागच्या बाजूने चॅनल गेटचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी दहा पोते हरभरे किंमत २४ हजार रुपये लांबविले. गोदामाच्या समोरच्या बाजूला असलेल्या मोटर मेकॅनिकल दुरुस्ती या दुकानाचा आतील दरवाजा तोडून चोरट्यांनी या दुकानांमधील नगदी तीन हजार रुपये व २० रिंग पाने असे साहित्य लांबवले. त्यानंतर या चोरट्यांनी समोरच्या बाजूला असलेल्या दुधाधारी बांधकाम साहित्य विक्रीच्या दुकानाचे शटरचा कडी कोंडा तोडून दुकानांमधील सिमेंटची १९ पोते किंमत सात हजार चारशे रुपये लांबविले. हेही वाचा - बिबट्याच्या हल्ल्यात दोन वासरे ठार; हदगाव तालुक्यातील ठाकरवाडी येथील घटना त्यानंतर या चोरट्यांनी बाजूलाच असलेल्या किसन तांबारे यांच्या इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर या दुकानाचा कडी कोंडा तोडला मात्र चोरट्यांना याठिकाणी हाताला काही लागले नाही. त्यानंतर या चोरट्यांनी आपला मोर्चा विश्रामगृहासमोर असलेल्या नळ फिटिंग व साहित्य विक्रीच्या दुकानाकडे वळवला याठिकाणी शटरचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी दुकानांमधील १८ हजार रुपये पळविले. हा सर्व घटनाक्रम रात्री सुरु असताना चोरट्यांना कुठलाही अडथळा आला नाही. त्यामुळे चोरी झाल्याचा सर्व प्रकार शनिवार सकाळी उघडकीस आला. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिस निरीक्षक रणजित भोईटे, अंकुश शेळके, सूर्यकांत भारशंकर, प्रशांत शिंदे, यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. याप्रकरणी योगेश दूधे यांच्या तक्रारीवरुन गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु होती. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: In Kalamanuri, thieves broke the shutters of five shops and stole Rs 52 thousand from Lampas hingoli news