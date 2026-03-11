मराठवाडा
Kalamb Municipal Council Tightens Rules Against Garbage Dumping: कळंबमध्ये कचरा टाकणाऱ्यांवर सीसीटीव्हीची नजर; नगरपरिषदेकडून दंडात्मक कारवाईचा इशारा
Kalamb Municipal Corporation: कळंब शहरात सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्यांवर आता सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून लक्ष ठेवले जाणार आहे. नगरपरिषद प्रशासनाने शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी कचरा टाकणाऱ्यांची ओळख पटवून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा कडक इशारा दिला आहे.
कळंब : शहर स्वच्छ, सुंदर आणि आरोग्यदायी ठेवण्यासाठी नगरपरिषद विविध उपक्रम राबवत असतानाही काही नागरिकांकडून सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकण्याचे प्रकार वाढत असल्याने नगराध्यक्षांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शहरात ठिकठिकाणी बसविण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून कचरा टाकणाऱ्यांची ओळख पटवून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचा कडक इशारा त्यांनी दिला आहे.