Dharashiv News: कळंब शहरात स्वच्छतेचा बोजवारा; कचऱ्याचे ढीग आणि दुर्गंधीने नागरिक त्रस्त

कळंब: शहराला स्वच्छ आणि सुंदर ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या नगरपालिका यंत्रणेकडून दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र सध्या कळंब शहरात दिसत आहे. शहरातील अनेक प्रभागांमध्ये कचऱ्याचे ढीग साचलेले असून तुंबलेल्या नाल्या, दुर्गंधी आणि अस्वच्छतेमुळे नागरिक अक्षरशः हैराण झाले आहेत. स्वच्छतेचा बोजवारा उडाल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची भावना व्यक्त होत आहे..शहरातील मुख्य रस्ते, गल्लीबोळा तसेच वस्ती भागात ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचलेले आहेत. काही ठिकाणी अनेक दिवसांपासून कचरा उचलला जात नसल्याने दुर्गंधी पसरत आहे. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांना नाकाला रुमाल लावूनच ये-जा करावी लागत आहे. कचऱ्यावर कुत्री, डुकरे आणि जनावरे ताव मारत असल्याने अस्वच्छतेचे चित्र आणखी गंभीर बनले आहे..Sambhajinagar Garbage Issue: कुठे ड्रेनेज फुटली, कुठे कचऱ्याचे ढीग; शहरातील नागरिक त्रस्त; घंटागाडी गायब, रस्त्यावर कचरा. विशेषतः शहरातील पापडे गल्ली परिसरात नाल्या तुंबलेल्या अवस्थेत असून अनेक दिवसांपासून साफसफाई झालेली नाही. त्यामुळे नाल्यांतील घाण पाणी रस्त्यावर साचत असून परिसरात दुर्गंधी पसरत आहे. तसेच नगर परिषदेची घंटागाडीही वेळेवर येत नाही. नगरपालिकेच्या कारभाऱ्यांनी अस्वच्छता लक्षात घेता शहरातील स्वच्छतेचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे..Kalamb Municipal Council Tightens Rules Against Garbage Dumping: कळंबमध्ये कचरा टाकणाऱ्यांवर सीसीटीव्हीची नजर; नगरपरिषदेकडून दंडात्मक कारवाईचा इशारा."पापडे गल्लीत सध्या नाल्या पूर्णपणे तुंबलेल्या अवस्थेत आहेत. अनेक दिवसांपासून साफसफाई झालेली नाही. त्यामुळे घाण पाणी रस्त्यावर साचत आहे. शिवाय घंटागाडीही वेळेवर येत नाही. वारंवार तक्रार करूनही याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. नगर परिषद प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालून नाल्यांची साफसफाई करावी, घंटागाडीची नियमित व्यवस्था करावी."-राहुल हुलसूरलकर, कळंब.