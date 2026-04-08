Dharashiv News: उन्हाचे चटके तीव्र, पाणीटंचाईचे सावट; कळंब; मोहा येथून पहिला प्रस्ताव दाखल

कळंब: तालुक्यात एप्रिलच्या सुरवातीलाच उन्हाचा तीव्र झळा जाणवू लागल्या आहेत. दिवसागणिक तापमानात वाढ होत असल्याने उष्णतेच्या लाटेमुळे दैनंदिन जीवन विस्कळित झाले असून अनेक ठिकाणी कूपनलिका व विहिरींनी तळ गाठला आहे. परिणामी, तालुक्यात पाण्याचा ठणठणाट निर्माण झाला असून, ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे..ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये समाधानकारक पाऊस झाला होता. परतीचाही पाऊस चांगला झाला; मात्र जानेवारीपासून वाढलेल्या उष्णतेमुळे पाण्याची पातळी झपाट्याने खालावत आहे. त्यामुळे मे महिन्यात जाणवणारी टंचाई यंदा एप्रिलमध्येच प्रकर्षाने दिसू लागली आहे. तालुक्यातील वाड्या-वस्त्यांमध्ये पाणीटंचाईची तीव्रता वाढत असून अनेक ठिकाणी हातपंप कोरडे पडल्याचे चित्र आहे..दरम्यान, मोहा गावात परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे. गावातील बहुतांश कूपनलिका आटल्या असून उरलेल्या स्रोतांवर प्रचंड ताण पडला आहे. या पार्श्वभूमीवर मोहा ग्रामपंचायतीने तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. कूपनलिका अधिग्रहित करून नियमित पाणीपुरवठा सुरू करावा, असा प्रस्ताव पंचायत समितीकडे सादर करण्यात आला असून प्रशासनाने तत्काळ दखल घ्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.."कळंब तालुक्यातील मोहा येथील ग्रामपंचायतीकडून अधिग्रहणद्वारे पाणी पुरवठा करण्याच्या मागणीचा प्रस्ताव पंचायत समितीकडे दाखल झाला आहे."- सलीम बेग, पाणी पुरवठा विभागप्रमुख, पंचायत समिती कळंब.विहिरी, कूपनलिका कोरड्यापाणीटंचाईमुळे शेतकऱ्यांसमोरही मोठे संकट उभे ठाकले आहे. विहिरी व कूपनलिका कोरड्या पडल्याने उन्हाळी पिके कशी घ्यायची, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, मोहा येथून पहिला प्रस्ताव प्राप्त झाल्याने तालुक्यातील इतर गावांतूनही अशाच मागण्या वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.