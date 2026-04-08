मराठवाडा

Dharashiv News: उन्हाचे चटके तीव्र, पाणीटंचाईचे सावट; कळंब; मोहा येथून पहिला प्रस्ताव दाखल

Dry Wells and Handpumps in Moha Village: कळंब तालुक्यात उन्हाचा तीव्र झळा, मोहा गावातील कूपनलिका व विहिरी कोरड्या. पाणीटंचाई गंभीर, प्रशासनाने तातडीने पाणीपुरवठा व जलसंधारण उपाय करावेत, अशी ग्रामस्थांची मागणी.
कळंब: तालुक्यात एप्रिलच्या सुरवातीलाच उन्हाचा तीव्र झळा जाणवू लागल्या आहेत. दिवसागणिक तापमानात वाढ होत असल्याने उष्णतेच्या लाटेमुळे दैनंदिन जीवन विस्कळित झाले असून अनेक ठिकाणी कूपनलिका व विहिरींनी तळ गाठला आहे. परिणामी, तालुक्यात पाण्याचा ठणठणाट निर्माण झाला असून, ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

