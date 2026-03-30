Dharshiv News: बेशिस्त वाहतुकीने शहराचा श्वास कोंडला; कळंबमध्ये अतिक्रमण मोहिमेवर प्रश्नचिन्ह

कळंब: शहरातील ढोकी रोड, परळी रोड आणि येरमाळा रोडवरील वाढत्या अतिक्रमणामुळे वाहतुकीची तीव्र कोंडी होत असून, हे रस्ते अपघातप्रवण बनले आहेत. नगरपालिकेने अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविली. मात्र, ती केवळ दिखाऊपणा ठरल्याचे दिसून आले. हातगाडे, फळविक्रेते व व्यावसायिकांचे फलक रस्त्यावर आल्याने साठ फुटांचे रस्ते दहा फुटांवर आले आहेत..शुक्रवारी (ता. २७) नगराध्यक्ष सुनंदा कापसे व मुख्याधिकारी मंजूषा गुरमे यांच्या सूचनेनुसार मोहीम हाती घेण्यात आली. पथकप्रमुख संजय हाजगुडे व सहकाऱ्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज चौकासह काही ठिकाणी स्टॉल हटविले. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी अतिक्रमणे पूर्ववत झाल्याने प्रशासनाच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रस्त्यावर उभ्या वाहनांमुळे अपघातांचा धोका वाढला असून, नागरिकांनी संपूर्ण अतिक्रमण हटविण्याची मागणी केली आहे. सातत्यपूर्ण व कठोर कारवाईशिवाय हा प्रश्न सुटणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे..हितसंबंधांचा संशयमोहीम थातूरमातूर राहिल्याने काही ठिकाणी प्रशासन, नेते आणि अतिक्रमणधारकांमध्ये 'अंदरखाने' साटेलोटे असल्याचा संशयही व्यक्त केला जात आहे. मोठ्या अतिक्रमणांवर कारवाई टाळून केवळ छोट्या व्यावसायिकांवर कारवाई केल्याचेही आरोप होत आहेत..नागरिकांचा रोष वाढलारस्त्यांवरील अतिक्रमणामुळे आधीच वाहतूक कोंडी, अपघातांचा धोका आणि पादचाऱ्यांची गैरसोय वाढली आहे. अशा परिस्थितीत ठोस कारवाईची अपेक्षा असताना प्रशासनाने अर्धवट मोहीम राबवून जबाबदारी झटकली, अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करत आहेत..शहराला 'मोकळा श्वास' कधी?रस्ते मोकळे होऊन वाहतुकीला दिलासा मिळावा, पादचाऱ्यांना सुरक्षितपणे चालता यावे, हीच नागरिकांची अपेक्षा आहे. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहता अतिक्रमण हटाव मोहीम केवळ कागदोपत्री आणि फोटोसेशनपुरती मर्यादित राहिली आहे का, असा सवाल सर्वसामान्य नागरिक विचारत आहेत.