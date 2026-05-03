Dharashiv News: कळंब ट्रान्सफॉर्मरला आग; धाराशिव शहरात वीजपुरवठा खंडित; तीव्र उष्णतेमुळे ओव्हरहीट, ट्रान्सफॉर्मरमधील भीषण आग

कळंब: शहराला वीजपुरवठा करणाऱ्या १३३ के.व्ही. वीज वितरण केंद्रातील ५ के.व्ही. व्हॅट क्षमतेच्या मुख्य ॉवर ट्रान्सफार्मरला शनिवारी (ता. दोन) दुपारी सव्वादोनच्या सुमारास भीषण आग लागली. तीव्र उष्णतेमुळे ट्रान्सफॉर्मर ओव्हरहीट होऊन मोठा स्फोट झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले..आग इतकी भीषण होती की, सुमारे चारशे मीटर परिसरात ज्वालांच्या झळा जाणवत होत्या. आग आटोक्यात आणण्यासाठी महावितरणचे कर्मचारी आणि अग्निशमन दलाने शर्थीचे प्रयत्न केले.मात्र, ट्रान्सफॉर्मरमधील ऑइल तापल्यामुळे आग आटोक्यात आणणे कठीण झाले. सायंकाळपर्यंतही आगीचे लोळ सुरूच होते. येरमाळा रस्त्यालगत असलेल्या या १३३ केव्ही केंद्रातून शहरातील सुमारे २६ रोहित्रांद्वारे वीजपुरवठा केला जातो.ट्रान्सफॉर्मरला आग लागल्याने संपूर्ण शहराचा वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. भरवस्तीत ही घटना घडल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले..उष्णतेच्या लाटेमुळे आधीच त्रस्त असलेल्या नागरिकांना आता वीज नसल्याने अधिक हाल सहन करावे लागत आहेत. घरातील पंखे, कूलर, फ्रीज बंद पडल्याने लहान मुले, वृद्ध आणि रुग्ण यांची अवस्था बिकट झाली. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, मोबाइल चार्जिंगची अडचण तसेच लघुउद्योगांवरही मोठा परिणाम झाला..दरम्यान, महावितरणचे सहायक अभियंता साखरखेडे सुटीवर असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, कळंब येथील मूळचे असलेले आणि सध्या धाराशिव येथे कार्यरत असलेले सहायक अभियंता वैभव गायकवाड यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यांनी कर्मचाऱ्यांसोबत मदतकार्य सुरू केले. या घटनेमुळे शहरात मोठा गोंधळ निर्माण झाला असून नागरिकांकडून तातडीने वीजपुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी केली जात आहे..आमदारांनी अधिकाऱ्यांना धरले धाऱ्यावरशहराला वीज पुरवठा करण्याऱ्या रोहित्राला आग लागल्याचे समजताच आमदार कैलास घाडगे पाटील यांनी भेट देऊन महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. त्यानंतर कार्बनडाय आॅक्साईड फोमच्या गाड्या बोलावून घेत आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला.."सध्या सुरू असलेल्या तीव्र उष्णतेमुळे ट्रान्सफॉर्मर ओव्हरहीट होऊन ही आग लागल्याची प्राथमिक शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आग आटोक्यात आणण्यात येत असून, पाण्याने आग आटोक्यात येत नसल्याने फोमची गाडी मागवण्यात आली आहे. शहराचा वीजपुरवठा सुरळीत सुरू करण्यासाठी दुसरा रोहित्र उपलब्ध आहे."- नरेंद्र रडे, कार्यकारी अभियंता, महावितरण, धाराशिव.