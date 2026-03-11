Labour Shortage Hits Traditional Harvesting: वाढत्या उन्हामुळे मजूर टंचाई; गहू काढणीसाठी आधुनिक यंत्रांवर शेतकऱ्यांचा भर

गिरगाव: परिसरात सध्या गव्हाच्या सोंगणीच्या कामांना चांगलाच वेग आला आहे. वाढता उन्हाचा तडाखा आणि मजुरांची तीव्र टंचाई यामुळे शेतकरी पारंपरिक पद्धतीऐवजी आधुनिक हार्वेस्टर यंत्राद्वारे काढणी करण्याला प्राधान्य देत असल्याचे चित्र दिसत आहे..त्यामुळे वेळ आणि श्रमाची मोठी बचत होत असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. सध्या गव्हाच्या काढणीची कामे अंतिम टप्प्यात आली आहेत. पूर्वी गव्हाची सोंगणी करण्यासाठी मजुरांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहावे लागत होते..कंत्राटी कर्मचारी ९ महिने वेतनाविना.मात्र, आता मजूर वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने अडचणी निर्माण होत आहेत. वाढत्या उन्हामुळे शेतात काम करण्यास मजूर कचरत असून, महिला मजुरांना ५०० रुपये रोजंदारी देऊनही मनुष्यबळ मिळत नसल्याची स्थिती आहे..MNREGA Strike : 'मनरेगा' कर्मचाऱ्यांचा एल्गार! बेमुदत संपामुळे राज्यातील ग्रामीण विकासकामे पूर्णपणे ठप्प.त्यामुळे शेतकरी हार्वेस्टरच्या माध्यमातून काही तासांतच सोंगणी व मळणीची कामे पूर्ण करत आहेत. परिणामी आगामी काही दिवसांत परिसरातील गव्हाचा हंगाम संपण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..एकरी दोन हजार रुपये दरगिरगावसह परजना, खाजमापुर वाडी, सोमठाणा, पार्डी बुद्रुक, डिग्रस खुर्द आदी भागात इसापूर धरणाच्या पाण्यावर रब्बी हंगामात गहू पेरणी करण्यात आली होती. गहू काढणीस आल्याने या भागात पंजाब व हरियाणा राज्यांसह स्थानिक हार्वेस्टर यंत्रधारक दाखल झाले आहेत. यंत्राद्वारे काढणीसाठी एकरी सुमारे दोन हजार रुपये खर्च येत असल्याने उत्पादन कमी आणि खर्च अधिक होत असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. सध्या गिरगाव परिसरात गहू तसेच हरभरा पिकाची काढणी सुरू असून काढणीसाठी एकरी दोन हजार रुपये दर घेत असल्याचे यंत्रधारक विनायक कऱ्हाळे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.