Hingoli: कळमनुरीमध्ये गोळीबारात तरुणाचा मृत्यू, चार गंभीर; दोन गटांत वाद, नगरसेवकासह १६ जणांवर गुन्हा

कळमनुरी (जि. हिंगोली): शहरात दोन गटांतील जुन्या वादाचे पर्यवसान गोळीबारात झाले. गावठी कट्ट्यातून झालेल्या गोळीबारात एका तरुणाचा मृत्यू झाला, तर चार जण गंभीर जखमी झाले. ही थरारक घटना बुधवारी (ता. १५) रात्री अकराच्या सुमारास येथील जुन्या बसस्थानक परिसरात घडली..याप्रकरणी शिवसेनेच्या नगरसेवकासह १६ संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, सात जणांना ताब्यात घेतले आहे..Latur: वैद्यकीय अहवाल राखून ठेवला; डॉ. मेहुल राठोड आत्महत्या प्रकरण, कारणाचा शोध सुरूच.शहरातील इंदिरानगर व जुने बसस्थानक भागातील तरुणांच्या दोन गटांत गेल्या काही दिवसांपासून वाद सुरू होता. काल रात्री दोन्ही गट समोरासमोर आले आणि वाद विकोपाला गेला..यावेळी एका गटाने गावठी कट्ट्यातून गोळीबार केला. यामध्ये लुकमान सिद्दीकी (वय ३८) हा जागीच ठार झाला, तर ओसामा सिद्दीकी (२५), शारिया सिद्दीकी (२२), इम्रान पठाण (१६) व मेहराज पठाण (२०) हे गंभीर जखमी झाले. स्थानक पातळीवर प्राथमिक उपचारानंतर जखमींना पुढील उपचारासाठी नांदेड येथे हलवण्यात आले आहे..Maharashtra News: मुख्यमंत्र्यांच्या परस्पर भेटीवरून नाराजी? सुनेत्रा पवारांकडून विचारणा; तटकरे यांचा इन्कार.पोलिसांनी इम्रान पठाण याच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केला असून, फरारी नऊ संशयितांच्या अटकेसाठी विशेष पथके रवाना केली आहेत. शहरात अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.