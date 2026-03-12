Hingoli Gas Cylinder Black Market; Gas Cylinder Shortage Rumor: कळमनुरीत गॅस सिलिंडर तुटवड्याची अफवा; एजन्सींवर ग्राहकांची मोठी गर्दी

कळमनुरी: शहर व तालुक्यात गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण होणार असल्याची अफवा पसरल्याने नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या अफवेच्या पार्श्वभूमीवर अनेक ग्राहकांनी अतिरिक्त सिलिंडर भरून ठेवण्याच्या उद्देशाने स्थानिक गॅस एजन्सींवर मोठी गर्दी केल्याचे चित्र मागील दोन दिवसांपासून पाहायला मिळत आहे..सिलिंडरचा तुटवडा होण्याची शक्यता व्यक्त करत काही नागरिकांनी वेगवेगळ्या नावांवर एकापेक्षा जास्त सिलिंडर भरून ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यामुळे एजन्सीवर सकाळपासूनच ग्राहकांच्या रांगा लागल्या असून अनेकांनी आगाऊ बुकिंग करण्यासाठी धाव घेतली आहे. विशेषतः घरगुती गॅस वापरणाऱ्या कुटुंबांनी भविष्यात अडचण निर्माण होऊ नये म्हणून अतिरिक्त सिलिंडर मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. दरम्यान, गॅस कंपनीकडून या संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.. Hingoli Car Accident: कळमनुरी जवळा पांचाळमध्ये थार कारच्या धडकेत तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू.ग्राहकाला एकदा सिलेंडरची डिलिव्हरी मिळाल्यानंतर पुढील ३० दिवस पूर्ण झाल्याशिवाय नवीन सिलिंडरचे बुकिंग करता येणार नाही, असा नियम लागू करण्यात आल्याचे एजन्सी प्रशासनाने सांगितले आहे. या निर्णयामुळे अनावश्यक साठेबाजी रोखण्यास मदत होणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले..Kolhapur Gas Cylinder Shortage : कोल्हापुरात सिलिंडरसाठी रांगा, नागरिकांचे उन्हातान्हात प्रचंड हाल; प्रशासनाची भूमिका काय?.एकूणच, गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्याच्या अफवेमुळे कळमनुरी येथील गॅस एजन्सीवर मागील दोन दिवसांपासून गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले असले तरी कंपनीच्या नवीन नियमामुळे अनावश्यक बुकिंगला आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नागरिकांनी घाबरून न जाता अधिकृत माहितीवर विश्वास ठेवावा, असे आवाहन संबंधितांकडून करण्यात येत आहे."कुटुंब मोठे असल्यामुळे एक गॅस सिलिंडर महिनाभर चालणार नाही. कंपनीच्या या नियमामुळे आता अडचण होणार असून पर्यायी व्यवस्था करावी लागणार आहे."-शेख समीर, ग्राहक, कळमनुरी.ऑनलाइन बुकिंगद्वारेच मिळणार सिलिंडरगॅस एजन्सीच्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले, की सध्या गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत सुरू असून तुटवड्याची कोणतीही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. त्यामुळे नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि आवश्यक तेव्हाच सिलिंडर बुकिंग करावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. अफवांमुळे काही ठिकाणी एजन्सीवर गर्दी वाढल्याने व्यवस्थापनावर ताण वाढला आहे. त्यांना ग्राहकांना समजावण्याचे काम करावे लागत आहे. तसेच ऑनलाइन बुकिंग प्रणालीचा वापर करूनच नियमानुसार सिलिंडर मिळेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.