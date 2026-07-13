Parbhani: उगवलेली कोवळी पिके कोमेजण्याची भीती; कळमनुरी तालुक्यात शेतकऱ्यांना पावसाची प्रतीक्षा

कळमनुरी: तालुक्यात मागील पंधरवड्यात झालेल्या पावसानंतर शेतकऱ्यांनी खरिपाची पेरणी पूर्ण केली. त्यानंतर सोयाबीन, तूर, कापूस आदी पिकांची उगवणही चांगली झाली. मात्र, आता आठवडाभरापासून पावसाने उघडीप दिल्याने उगवलेल्या कोवळ्या पिकांना ओलाव्याची नितांत गरज असून शेतकऱ्यांनी ही पिके वाचवण्याची धडपड सुरू केली आहे..तालुक्यात बहुतांश भागांत पावसाचे प्रमाण असमान राहिले आहे. त्यामुळे काही भागांत पेरणीयोग्य पावसानंतर शेतकऱ्यांनी पेरणी आटोपली. शिल्लक राहिलेल्या भागातही पावसाच्या हजेरीनंतर जवळपास पेरण्या पूर्ण झाल्या. त्यानंतर पिकांची उगवणही चांगली झाली..Blue Aadhaar Card : आता घरबसल्या बनवा ५ पाच वर्षांपर्यंतच्या बाळाचं आधार कार्ड, सोपी आहे प्रक्रिया.मात्र, मागील काही दिवसापासून पावसाने उघडीप दिल्यामुळे उगवलेल्या कोवळ्या पिकांसाठी आवश्यकता आहे. सुरवातीला ज्या पेरण्या झाल्या त्या भागातील कोवळी पिके पावसाअभावी कोमेजून जात असल्याचे चित्र आहे. मागील सात ते आठ दिवसांपासून पावसाने विश्रांती घेतल्याने जमिनीतील ओलावा झपाट्याने कमी होत आहे..पावसाअभावी जमिनीतील ओलावा कमी झाल्याने हलक्या व माळरानावरील पिके संकटात सापडल्याचे चित्र आहे. या स्थितीत ज्या शेतकऱ्याकडे पाण्याची उपलब्धता आहे, त्यांनी पावसाची वाट न पाहता पिकांना ताण पडू नये, यासाठी स्प्रिंकलरच्या माध्यमातून सोयाबीन, तूर, कपाशीला पाणी सुरू केले आहे..पिकांची वाढ, उत्पादनावर परिणामकाही दिवसांपासून उन्हाचा तडाखाही वाढल्याने कोवळ्या पिकांवर ताण येऊ लागला असून हलक्या जमिनीतील पिके कोमेजण्याची चिन्हे आहेत. विशेषतः सोयाबीन, तूर व इतर खरीप पिकांच्या वाढीसाठी या टप्प्यावर नियमित पावसाची आवश्यकता असते. वेळेत पाऊस झाला, तरच पिकांची वाढ चांगली होऊन उत्पादनाची आशा वाढते. मात्र, आणखी काही दिवस पाऊस लांबला, तर पिकांच्या वाढीवर विपरीत परिणाम होण्याची भीती आहे..Team India: 'श्रेयस अय्यर -गंभीरला काढून टाकण्यापेक्षा जरा विचार करा आणि IPL... ', संजय मांजरेकरांची BCCI वर सडकून टीका."परिसरात उशिरा झालेल्या पावसानंतर शेतातून सोयाबीन पेरणी केली आहे. पेरणी केलेले सोयाबीन उगवलेले आहे. मात्र, पिकांना आता पाण्याची नितांत आवश्यकता आहे."-गजानन धावंडकर, शेतकरी, सांडस."मागील आठवड्यापासून पावसाने उघडीप दिल्यामुळे उगवलेली कोवळी पिके पावसाअभावी कोमेजून जात आहेत. येत्या एक दोन दिवसांत पाऊस होणे गरजेचे आहे."-राजू शेटे, शेतकरी, कळमनुरी."मागील वर्षाच्या तुलनेत अद्यापपर्यंत या भागात मोठा पाऊस झाला नाही. त्यामुळे झालेल्या पावसावर शेतकऱ्यांनी पेरणी आटोपली असून, आता पिकांना पावसाची गरज आहे."-बंडू कांबळे, शेतकरी, पुयना. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.