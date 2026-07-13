मराठवाडा

Parbhani: उगवलेली कोवळी पिके कोमेजण्याची भीती; कळमनुरी तालुक्यात शेतकऱ्यांना पावसाची प्रतीक्षा

Dry Spell Worries Farmers in Kalamnuri: कळमनुरी तालुक्यात पावसाने आठवडाभर उघडीप दिल्याने सोयाबीन, तूर आणि कापसाची कोवळी पिके संकटात आली आहेत.
Parbhani

Parbhani

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कळमनुरी: तालुक्यात मागील पंधरवड्यात झालेल्या पावसानंतर शेतकऱ्यांनी खरिपाची पेरणी पूर्ण केली. त्यानंतर सोयाबीन, तूर, कापूस आदी पिकांची उगवणही चांगली झाली. मात्र, आता आठवडाभरापासून पावसाने उघडीप दिल्याने उगवलेल्या कोवळ्या पिकांना ओलाव्याची नितांत गरज असून शेतकऱ्यांनी ही पिके वाचवण्याची धडपड सुरू केली आहे.

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