Hingoli Car Accident: कळमनुरी जवळा पांचाळमध्ये थार कारच्या धडकेत तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू

हिंगोली: थार कार उभ्या क्रूझर जीपवर आदळून झालेल्या अपघातात तरुणाचा मृत्यू झाल्याची घटना कळमनुरी तालुक्यातील जवळा पांचाळ येथे शनिवारी (ता. सात) घडली..Jalgaon Accident : आनंदाचा सोहळा ठरला अखेरचा; निवृत्तीचा कार्यक्रम आटोपून परतताना काळाचा घाला.संभा मारोतराव करपे (वय ३०, रा. शेणी, ता. अर्धापूर) असे मृताचे नाव आहे. अर्धापूर तालुक्यातील शेणी गावातील काही तरुण शनिवारी दिग्रस येथे एका हळदीच्या कार्यक्रमासाठी गेले होते..Baramati Tragic Accident : बारामतीत एका क्षणात हसतं-खेळतं कुटुंब उद्ध्वस्त; मायलेकीचा जागीच मृत्यू, वडिलांसह दोन वर्षांचा चिमुरडा गंभीर जखमी.कार्यक्रम आटोपून रात्री उशिरा क्रूझर जीपने (एमएच-२२, यू-७९४६) सर्व जण परत येत असताना जवळा पांचाळ ते डोंगरकडा मार्गावर त्यांनी लघुशंकेसाठी गाडी थांबविली होती..संभा करपे हा क्रूझर जीपसमोर उभा असताच पाठीमागून सुसाट वेगाने आलेल्या थार कारने (एमएच-२६, सीपी-८१९४) क्रूझरला जोरदार धडक दिली..यात संभा हा गंभीर जखमी झाला. त्याला नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.त्याला पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे हलविताना वाटेतच त्याचा मृत्यू झाला. अपघातानंतर थारचालक घटनास्थळावर फरार झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.