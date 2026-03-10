मराठवाडा

Hingoli Car Accident: कळमनुरी जवळा पांचाळमध्ये थार कारच्या धडकेत तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू

Car Accident near kalamuri: थार कार उभ्या क्रूझर जीपवर आदळून झालेल्या अपघातात तरुणाचा मृत्यू झाल्याची घटना कळमनुरी तालुक्यातील जवळा पांचाळ येथे शनिवारी घडली. संभा मारोतराव करपे (वय ३०, रा. शेणी, ता. अर्धापूर) असे मृताचे नाव आहे.
हिंगोली: थार कार उभ्या क्रूझर जीपवर आदळून झालेल्या अपघातात तरुणाचा मृत्यू झाल्याची घटना कळमनुरी तालुक्यातील जवळा पांचाळ येथे शनिवारी (ता. सात) घडली.

