Hingoli News: अवेळी पावसाने गहू काढणीला तडाखा; हार्वेस्टर अभावाने शेतकरी चिंतेत

कळमनुरी: बदलत्या वातावरणाचा परिणाम म्हणून परिसरात अवेळी पावसाचे सावट निर्माण झाले असून, त्यामुळे गहू पिकाचे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पिकाची काढणी करण्यासाठी मोठी लगबग सुरू केली आहे. मात्र, एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर काढणीसाठी हार्वेस्टर यंत्रांची उपलब्धता कमी पडत असल्याने शेतकऱ्यांची तारांबळ उडाली आहे..मागील काही दिवसांपासून वातावरणात अचानक बदल होत असून, ढगाळ हवामान व अधूनमधून होणाऱ्या पावसाच्या शक्यतेमुळे गहू पिकांना धोका निर्माण झाला आहे. काढणीस तयार असलेले गहू पीक पावसाच्या तडाख्यात सापडल्यास उत्पादनाचे मोठे नुकसान होण्याची भीती शेतकऱ्यांमध्ये आहे. त्यामुळे शेतकरी गहू काढणीसाठी धावपळ करीत असल्याचे चित्र आहे. मात्र, उपलब्ध साधनसामग्रीच्या मर्यादेमुळे अडचणी वाढल्या आहेत..बदललेल्या वातावरणामुळे एकाच वेळी शेतकऱ्यांची गहू पिकाच्या काढणीसाठी धावपळ सुरू असल्याने हार्वेस्टर यंत्रावरही मर्यादा आल्या आहेत. शहर व परिसरात तेलंगणा राज्यातून हार्वेस्टर यंत्रणा उपलब्ध झाली आहे, मात्र एकाच वेळी शेतकऱ्यांकडून गहू काढणीचा आग्रह असल्याने मोजक्याच असलेल्या हार्वेस्टर यंत्रामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. परिणामी, अनेक शेतकऱ्यांना गहू काढणी वेळेत करता येत नाही. .काही शेतकरी मजुरांच्या मदतीने पारंपरिक पद्धतीने कापणी करत असले तरी त्यासाठी अधिक वेळ व खर्च येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडण्याची शक्यता आहे. हार्वेस्टर यंत्र प्रथम आपल्या शेतात नेण्यावरून शेतकऱ्यांमध्ये वादाचे प्रसंगही निर्माण झाले..बदलत्या हवामानामुळे चलबिचलहवामान खात्याच्या अंदाजानुसार पुढील काही दिवसांत वातावरण ढगाळ राहण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांनी सतर्क राहून शक्य तितक्या लवकर काढणी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे. बदलत्या हवामानामुळे निर्माण झालेल्या या परिस्थितीमुळे कळमनुरी परिसरात गहू काढण्यासाठी हार्वेस्टर यंत्र मिळत नाही, तर दुसऱ्या बाजूला बदलत चाललेल्या वातावरणामुळे शेतकरी चिंतेत सापडले आहेत.."शेतामधील गहू काढणीस आला आहे. मागील दोन दिवसांपासून वातावरण बदलले आहे. गारपीट झाल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. या परिस्थितीत गहू काढण्याकरिता हार्वेस्टर यंत्र उपलब्ध होत नसल्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत."-रमेश कांबळे, शेतकरी, पुयना.