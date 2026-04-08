Parbhani News: दप्तर खांद्यावर येण्यापूर्वीच गुरुजी विद्यार्थ्यांच्या दारात!; पटसंख्या वाढवण्यासाठी शिक्षकांची ‘डोअर टू डोअर’ फिल्डिंग, खासगी शाळांकडून विविध ‘फंडे’

Parbhani News: खासगी भूमापक सोडविणार जमिनीचा गुंता!; तीस दिवसांत मोजणी करण्याचे आदेश, पण तातडीने अंमलबजावणी होणार का?कळमनुरी: नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर शहर व परिसरातील खासगी तसेच जिल्हा परिषद शाळांकडून विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जात असून, नवीन प्रवेश मिळवण्यासाठी शिक्षकांची अक्षरशः 'घरपोच' धावपळ सुरू आहे. प्रवेशासाठी पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या घरापर्यंत जाऊन पालकांशी संवाद साधत शालेय सुविधा व शैक्षणिक उपक्रमांची माहिती देण्याची मोहीम सध्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे..गेल्या काही वर्षांपासून विद्यार्थीसंख्येत वाढ करण्यासाठी शाळांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली आहे. विशेषतः खासगी शाळांकडून विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी विविध 'फंडे' वापरले जात आहेत. काही शाळांनी विद्यार्थी मिळवण्यासाठी इतर शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा आयोजित करून त्यांना आकर्षक पारितोषिक, शैक्षणिक सवलती, शिष्यवृत्ती तसेच मोफत मार्गदर्शन वर्गांची सुविधा देण्याचे आश्वासन दिले जात आहे...यासोबतच अनेक शाळांनी उन्हाळी सुटीतच विद्यार्थ्यांसाठी विशेष क्लासेस, इंग्रजी संभाषण प्रशिक्षण, संगणक शिक्षण व व्यक्तिमत्त्व विकास कार्यशाळांचे आयोजन केले आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थी व पालकांना आकर्षित करून विद्यार्थ्यांना शालेय प्रवेश देण्याचे धोरणही काही शैक्षणिक संस्था राबवत आहेत. शैक्षणिक संस्थांच्या या उपक्रमाला काही ठिकाणी प्रतिसादही मिळत आहे..जि.प. शाळांची 'पालक संवाद' मोहीमजिल्हा परिषद शाळांकडूनही विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी 'प्रवेशोत्सव' उपक्रम, मोफत पाठ्यपुस्तके, शालेय साहित्य व शासकीय योजनांची माहिती दिली जात आहे. पालकांनी आपल्याच शाळेत प्रवेश घ्यावा, यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. खासगी शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षकांप्रमाणेच जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षकही विद्यार्थी प्रवेशाकरिता प्रवेशपात्र विद्यार्थ्यांच्या घरी भेटी देत पालकांशी संवाद साधत आहेत. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यास काही काळ शिल्लक असताना विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी सुरू झालेली शिक्षकांची ही धावपळ विद्यार्थ्यांच्या घरांपर्यंत येऊन पोहोचली आहे..मोठी बातमी! अंशत: अनुदानित शाळांवरील शिक्षकांचे १०० टक्के अनुदानित शाळेतील पूर्णवेळ शिक्षकांच्या जागेवर होणार समायोजन; आदेश नेमके काय? वाचा....खासगी व जिल्हा परिषद शाळेमधील स्पर्धाशहरी भागातील प्रवेशपात्र विद्यार्थी मिळवण्याकरिता खासगी शैक्षणिक संस्था व जिल्हा परिषद शाळेमधील शिक्षकांमध्ये स्पर्धा सुरू असताना, ग्रामीण भागातील प्रवेशपात्र विद्यार्थ्यांसाठीही खासगी संस्थेतील शिक्षकांनी ग्रामीण भागात भेटी देत विद्यार्थी मिळवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.