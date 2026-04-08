मराठवाडा

Parbhani News: दप्तर खांद्यावर येण्यापूर्वीच गुरुजी विद्यार्थ्यांच्या दारात!; पटसंख्या वाढवण्यासाठी शिक्षकांची ‘डोअर टू डोअर’ फिल्डिंग, खासगी शाळांकडून विविध ‘फंडे’

Special Initiatives by Private Institutions: कळमनुरीतील खासगी व जिल्हा परिषद शाळा विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी ‘घरपोच’ मोहीम राबवत आहेत.
Parbhani News: खासगी भूमापक सोडविणार जमिनीचा गुंता!; तीस दिवसांत मोजणी करण्याचे आदेश, पण तातडीने अंमलबजावणी होणार का?कळमनुरी: नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर शहर व परिसरातील खासगी तसेच जिल्हा परिषद शाळांकडून विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जात असून, नवीन प्रवेश मिळवण्यासाठी शिक्षकांची अक्षरशः ‘घरपोच’ धावपळ सुरू आहे. प्रवेशासाठी पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या घरापर्यंत जाऊन पालकांशी संवाद साधत शालेय सुविधा व शैक्षणिक उपक्रमांची माहिती देण्याची मोहीम सध्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे.

Related Stories

