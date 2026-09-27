Kalyan Kale: ‘राहुल गांधींवर टीका करण्याची फडणवीसांची उंची नाही’; खासदार कल्याण काळेंचा मुख्यमंत्र्यांना पलटवार

‘कन्नड: लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. जालना लोकसभा मतदारसंघाचे काँग्रेस खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी फडणवीस यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेत, राहुल गांधी यांच्यावर टीका करण्याची त्यांची उंची नसल्याचे म्हटले आहे..Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.“लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्यावर टीका करण्याची ज्यांची उंची आहे, त्यांनी टीका करणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, राहुल गांधी यांच्यावर टीका करण्याची लायकी देशाच्या पंतप्रधानांचीही नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल गांधी यांच्यावर अशा पद्धतीने टीका करणे योग्य नाही,” अशी टीका डॉ. काळे यांनी केली..“तुम्ही ‘व्होट चोरी’ने निवडून आलेली माणसे अशा पद्धतीने विरोधी पक्षनेत्यावर टीका करू शकत नाही. तुमचा खोटारडेपणा आता जनता जनार्दन सहन करणार नाही,” असा इशाराही त्यांनी दिला..राहुल गांधी यांनी निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत ‘व्होट चोरी’चे आरोप केले आहेत. या आरोपांवरून काँग्रेस आणि भाजपमध्ये राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राहुल गांधी यांच्या भूमिकेवर टीका केली आहे. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...\rत्याला प्रत्युत्तर देताना डॉ. काळे यांनी निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा उपस्थित केला.दरम्यान, राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सुरू असलेला राजकीय वाद आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.