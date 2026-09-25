मराठवाडा

Soybean Crop: व्यथित शेतकऱ्याने पेटवून दिले सोयाबीनचे पीक

Soybean Crop Burned, Rainfall Shortage, येथे दोन महिन्यांपासून पाऊस नसल्याने व्यंकटराव मोरे आणि चंद्रकला मोरे यांनी उभे सोयाबीन पीक पेटवून दिले. काढणीचा खर्च उत्पन्नापेक्षा अधिक असल्याने हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
Soybean Crop

Soybean Crop

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लिमला,: दोन महिन्यांपासून पावसाने पाठ फिरवली. त्यामुळे कमलापुरातील अल्पभूधारक शेतकरी व्यंकटराव मोरे, चंद्रकला मोरे यांनी उभे सोयाबीन पीक काढून पेटवून दिले. पीक उभे असले तरी ते काढण्यासाठी होणारा खर्चही पदरात पडणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे जड अंतःकरणाने मोरे कुटुंबीयांनी व्यथित हा निर्णय घेतला.

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