Soybean Crop: व्यथित शेतकऱ्याने पेटवून दिले सोयाबीनचे पीक

लिमला,: दोन महिन्यांपासून पावसाने पाठ फिरवली. त्यामुळे कमलापुरातील अल्पभूधारक शेतकरी व्यंकटराव मोरे, चंद्रकला मोरे यांनी उभे सोयाबीन पीक काढून पेटवून दिले. पीक उभे असले तरी ते काढण्यासाठी होणारा खर्चही पदरात पडणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे जड अंतःकरणाने मोरे कुटुंबीयांनी व्यथित हा निर्णय घेतला..यंदा सणासुदीचे दिवसही शेतकरी कुटुंबासाठी वेदना घेऊन आले आहेत. सण गेला तरी घरात आनंद नाही. म्हातारा रोज शेतात जातो आणि हिरमुसलेल्या चेहऱ्याने परत येतो. मी त्यांना ‘हेही दिवस जातील’ असे म्हणत धीर देते, असे सांगताना चंद्रकलाबाई मोरे यांचेही डोळे पाणावले..एकूणच मोरे कुटुंबाची व्यथा ही केवळ एका शेतकऱ्याची नसून कमलापूर परिसरातील अनेक शेतकरी कुटुंबांची आहे. हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावून घेतल्याने सरकारने तातडीने मदत करावी, पीक विम्याची रक्कम द्यावी, अशी मागणी मोरे कुटुंबीयांनी केली आहे..यंदा शेतीसाठी मोठा खर्च केला. मात्र, पावसाअभावी सोयाबीन वाळून गेले. काढणीचा खर्चही निघणार नसल्याने जड अंतःकरणाने पीक पेटवून द्यावे लागले.– व्यंकटराव मोरे,कमलापूर (ता. पूर्णा)घरातील सगळ्या आशा या पिकावर होत्या. रोज शेतात जाऊन वाळलेले पीक पाहताना मन हेलावून जाते. नियम बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांना सरकारने लवकर मदत करावी.– चंद्रकलाबाई मोरे, कमलापूर (ता. पूर्णा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.