Kandhar Farm Labour Shortage, Rising Wages, Farmers Crisis: कंधार तालुक्यात सालगड्यांचा तुटवडा; वाढलेल्या मजुरीमुळे शेतकरी अडचणीत

कंधार: तालुक्यात सततचा पाऊस, ढगफुटी व बदलत्या हवामानामुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतीचा खर्च वाढला असून, मजुरांचाही तुटवडा निर्माण झाल्याने सालगड्यांचा (शेती कामगारांचा) भाव मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना शेती करणे अधिकच कठीण झाले असून, अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. तालुक्यात शेती हा मुख्य व्यवसाय असून, बहुतेक शेतकरी शेतीवरच अवलंबून आहेत. मात्र, शेती नफ्यात राहत नसल्याने आणि इतर क्षेत्रांकडे कामगार वळल्यामुळे शेतीसाठी कायमस्वरूपी सालगडी मिळणे अवघड झाले आहे..दिवसभर शेतीची कामे करण्यासाठी मोठ्या मजुरीची मागणी केली जात असून, शेतकऱ्यांना ती परवडत नसल्याची परिस्थिती कंधार तालुक्यात निर्माण झाली आहे. यंदा अवकाळी पाऊस आणि वादळामुळे गहू, ज्वारी, कापूस यांसारख्या पिकांचे नुकसान झाले..Woman Farming Success Story: गुलाबशेतीत रमतेय शेतकऱ्याची लेक; सुवर्णा पवारांची किमयागिरी, शेतीत नवनवे प्रयाेग राबवून घेतात लाखोंचे उत्पन्न!.शेतमालाला अपेक्षित बाजारभाव मिळत नसतानाच शेतीचा खर्च वाढल्यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आले आहेत. त्यातच सालगड्यांची कमतरता आणि वाढलेले दर यामुळे शेती करणे आणखी कठीण झाले आहे..Samruddhi Factory Builds 205 km Farmer Roads in Ghansavangi:घनसावंगी शेतरस्त्यांचे मजबुतीकरण सुरु; समृद्धी कारखान्याचे २०५ किमी रस्ते सुलभ दळणवळणासाठी.शेतीला पूरक योजना व मदत द्यावीकंधार तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांकडे १ ते ५ हेक्टरपर्यंत शेती असून, कमी क्षेत्रफळामुळे उत्पन्न मर्यादित आहे. अशा परिस्थितीत वाढत्या मजुरीच्या दरामुळे शेती करणे अधिकच कठीण होत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शासनाने शेतीला पूरक योजना व मदत उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे..खर्च मोठा, यंत्रसामग्री घेणे अशक्यदरम्यान, शेतीत वाढते यांत्रिकीकरण हेही पारंपरिक औत पद्धतीसाठी आव्हान ठरत आहे. ट्रॅक्टर व आधुनिक यंत्रांच्या वापरामुळे काही प्रमाणात कामगारांची गरज कमी झाली असली तरी लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना मोठा खर्च करून यंत्रसामग्री घेणे शक्य नसल्याने ते अजूनही सालगड्यांवर अवलंबून आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.