कन्नड : धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील पाणपोई फाट्यावर एसटी बस आणि दुचाकीची समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला. जालिंदर वाळुबा शेजवळ (वय ५०, रा. डोणगाव, ता. कन्नड) असे मृताचे नाव आहे. गावात तसेच नातेवाईकांमध्ये ते ‘डॉक्टर.’ या नावाने परिचित होते. रविवारी (ता. २९) दुपारी एकच्या सुमारास ही घटना घडली..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, कन्नडजवळ धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर उड्डाणपुलाचे काम संथगतीने सुरू आहे. त्यामुळे या ठिकाणी वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुणे ते चोपडा जाणारी एसटी बस (एमएच १४ एमएच ६५०९) कन्नडकडे येत होती. .त्याचवेळी जालिंदर शेजवळ हे (एमएच २० सीबी ६००८) क्रमांकाच्या दुचाकीवरून आपल्या मूळ गावी डोणगाव येथे जात होते. पाणपोई फाट्यावर एसटी बस आणि दुचाकीची समोरासमोर जोरदार धडक झाली. या अपघातात शेजवळ यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.अपघाताची माहिती मिळताच सरपंच भगवान शेजवळ आणि दीपक शेजवळ यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी जखमी जालिंदर यांना पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील खासगी रुग्णालयात नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, वाटेतच त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुले असा परिवार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.