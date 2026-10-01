Kannad Accident : अंधानेर फाट्यावर दुचाकीची समोरासमोर धडक; एक ठार, एक गंभीर

कन्नड - धुळे-सोलापूर महामार्गावरील कन्नड जवळच्या अंधानेर फाट्याजवळ गुरुवारी (ता. १) सायंकाळी पाचच्या सुमारास दोन दुचाकीची समोरासमोर धडक झाली. या अपघातात अर्जुन मांगू चव्हाण (वय-३७, रा. आखतवाडा, ता. खुलताबाद, ह. मु. कन्नड) यांचा मृत्यू झाला. तर कांतीलाल लिमचंद राठोड (वय-४०, रा. तेलवाडी) हे गंभीर जखमी झाले..अर्जुन चव्हाण हे एमएच २० डी.वाय. ००४७ क्रमांकाच्या मोटारसायकलवरून कन्नडहून भांबरवाडीकडे जात होते. तर कांतीलाल राठोड हे एम.एच. २० एच.ए १७९४ क्रमांकाच्या मोटारसायकलवरून तेलवाडीकडे जात होते. अंधानेर फाट्याजवळ दोन्ही मोटारसायकलींची समोरासमोर धडक झाली..अपघातात दोघेही गंभीर जखमी झाले. अर्जुन चव्हाण यांना उपचारासाठी कन्नड ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, वैद्यकीय अधिकारी एस. ए. पवार यांनी तपासून त्यांना मृत घोषित केले. कांतीलाल राठोड यांच्यावर प्राथमिक उपचार करून पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे हलविण्यात आले.अर्जुन चव्हाण यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुले, आई-वडील असा परिवार आहे. अपघाताची नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.