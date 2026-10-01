मराठवाडा

Kannad Accident : अंधानेर फाट्यावर दुचाकीची समोरासमोर धडक; एक ठार, एक गंभीर

धुळे-सोलापूर महामार्गावरील कन्नड जवळच्या अंधानेर फाट्याजवळ गुरुवारी (ता. १) सायंकाळी पाचच्या सुमारास दोन दुचाकीची समोरासमोर धडक झाली.
death in accident

death in accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कन्नड - धुळे-सोलापूर महामार्गावरील कन्नड जवळच्या अंधानेर फाट्याजवळ गुरुवारी (ता. १) सायंकाळी पाचच्या सुमारास दोन दुचाकीची समोरासमोर धडक झाली. या अपघातात अर्जुन मांगू चव्हाण (वय-३७, रा. आखतवाडा, ता. खुलताबाद, ह. मु. कन्नड) यांचा मृत्यू झाला. तर कांतीलाल लिमचंद राठोड (वय-४०, रा. तेलवाडी) हे गंभीर जखमी झाले.

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