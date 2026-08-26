Kannad Theft: कन्नड बसस्थानकातील महिलेची तीन लाखांची सोन्याची पोत लांबवणारा चोरटा अवघ्या पाच तासांत जेरबंद

कन्नड : कन्नड बसस्थानक परिसरात बसमध्ये चढताना एका महिलेच्या गळ्यातील तीन लाख रुपये किमतीची सोन्याची पोत लांबवणाऱ्या चोरट्याला कन्नड शहर पोलिसांनी अवघ्या पाच तासांत जेरबंद केले. आरोपीकडून चोरीस गेलेला संपूर्ण मुद्देमाल हस्तगत करण्यात पोलिसांना यश आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, तालुक्यातील अंधानेर येथील व्यावसायिक संजय खुशालचंद पांडे (वय ६१) हे आपल्या पत्नीसह प्रवास करत होते. बुधवारी (ता. २६) दुपारी साडेबारा वाजता कन्नड बसस्थानकातील बसमध्ये चढत असताना गर्दीचा फायदा घेत अविनाश कैलास गायकवाड (रा. विहामांडवा, ता. पैठण) याने पांडे यांच्या पत्नीच्या गळ्यातील दोन तोळे वजनाची सोन्याची डोरल्याची पोत (वजन अंदाजे २० ग्रॅम, किंमत तीन लाख रुपये) बळजबरीने तोडून हिसकावून घेत पोबारा केला..याप्रकरणी संजय पांडे यांनी तात्काळ पोलिसांत धाव घेऊन तक्रार नोंदवली. घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिस उपअधीक्षक आरती पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक सतीश दिंडे, सहाय्यक फौजदार नासेर पठाण, पोलिस नाईक मोईस बेग, पोलिस अंमलदार सागर सुलाने व विशाल लोंढे यांच्या तपास पथकाने तत्काळ घटनास्थळी भेट देऊन तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली..शहरातील सिंचननगरी परिसरात तातडीने शोधमोहीम राबविण्यात आली. गुन्हा नोंद झाल्यानंतर अवघ्या एका तासाच्या आत पोलिसांनी अविनाश गायकवाड याचा शोध घेऊन त्याला ताब्यात घेतले. आरोपीच्या ताब्यातून तीन लाख रुपये किमतीची सोन्याची पोत जप्त करण्यात आली आहे..गुन्ह्याचा पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक सतीश दिंडे करत आहेत. घटनेनंतर अवघ्या पाच तासांत चोरीचा छडा लावून मुद्देमाल हस्तगत केल्याबद्दल कन्नड शहर पोलिसांचे नागरिकांकडून कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.